ЗАМАНА - Информация о приеме заявок и условиях второго республиканского конкурса на лучший антитеррористический контент

Информация о приеме заявок и условиях второго республиканского конкурса на лучший антитеррористический контент

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02 августа, 2022. Вторник 14:13
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Агентство информации и печати РД объявляет прием заявок на участие во втором в 2022 году республиканском конкурсе на лучший антитеррористический контент (далее - Конкурс). Конкурс проводится в соответствии с государственной программой Республики Дагестан «Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в Республике Дагестан».

Информация о приеме заявок и условиях второго республиканского конкурса на лучший антитеррористический контент
Информация

Цель Конкурса – усиление активности медиасообщества Республики Дагестан, направленной на информационное противодействие идеологии терроризма в Республике Дагестан.

 Участниками Конкурса могут быть электронные, печатные средства массовой информации, сетевые издания Республики Дагестан, рекламные агентства, а также авторы (авторские коллективы), чьи материалы антитеррористической направленности были опубликованы, размещены в эфире, в сети Интернет в 2022 году.

Номинации Конкурса:

  • Документальный фильм, теле-/ радиопередача, цикл теле-/ радиопередач, размещенные в теле-/радиоэфире.
  • Публикация, цикл публикаций, размещенные в социальных медиа (пост, видеоролик, вайн). 
  • Публикация, цикл публикаций в печатном и интернет-СМИ (статья, очерк).

Требования к конкурсным работам (материалам):

- Документальный фильм, теле-/ радиопередача, цикл теле-/ радиопередач, размещенные в теле-/радиоэфире. 

Хронометраж теле- радиопередачи, документального фильма – не более 30 минут.

  • Публикация, цикл публикаций, размещенные в социальных медиа (пост, видеоролик, вайн). 

Хронометраж видеороликов – не более 2 мин.

  • Публикация, цикл публикаций в печатных и интернет-СМИ (статья, очерк).

Общий объем печатных работ – от 4000 до 6000 знаков (с пробелами). Ссылки на публикации в сети Интернет предоставляются в виде цветных скриншотов, содержащих браузерную строку с читаемой ссылкой на материал, и активной гиперссылки на материал, а также скриншотов со статистикой, содержащей информацию о количестве сохранений, пересылок, комментариев и др.

Работы оценивает Конкурсная комиссия из представителей министерств, ведомств, средств массовой информации и общественных организаций Республики Дагестан.

Основанием для участия в Конкурсе являются представленные в Комиссию собственноручно заверенные авторами, или их уполномоченными представителями, или руководителями СМИ заявки для участия в Конкурсе.

 

Состав заявки:

  • заявление (свободная форма) автора, или его уполномоченного представителя, или руководителя СМИ на имя руководителя Агентства информации и печати Республики Дагестан, содержащая следующую информацию: фамилия, имя, отчество автора, должность, название публикации, дата опубликования материала в СМИ, социальных медиа или выхода в эфир, название СМИ, телефон и адрес электронной почты для связи;
  • конкурсная работа (материал);
  • эфирная справка (для участников конкурса в номинации «Документальный фильм, теле-/ радиопередача, цикл теле-/ радиопередач»);
  • экземпляр издания с опубликованной работой, представленной на конкурс (для публикаций в печатных СМИ);
  • ссылки на материалы, размещенные в Интернет-СМИ или социальных медиа;
  • данные об охвате материалом аудитории в Республике Дагестан, данные о тональности восприятия материала (желательно).

Срок приема заявок – с 1 августа по 30 ноября 2022 г.

Комиссия рассматривает поданные в срок заявки и объявляет победителей до 10 декабря 2022 г. 

Для победителей Конкурса учреждаются премии в номинациях:

  • «Документальный фильм, теле-/ радиопередача, цикл теле-/ радиопередач». Общий фонд составляет 150 тыс. руб., включая: первая премия -  70 тыс. рублей, вторая - 50 тыс. рублей, третья - 30 тыс. рублей.
  • Публикация, цикл публикаций, размещенные в социальных медиа (пост, видеоролик, вайн). Общий фонд составляет 130 тыс. руб., включая: первая премия 60 тыс. рублей, вторая - 40 тыс. рублей, третья - 30 тыс. рублей.
  • «Публикация в печатном и интернет-СМИ». Общий фонд составляет 120 тыс. руб., включая: первая премия -  50 тыс. рублей, вторая - 40 тыс. рублей, третья - 30 тыс. рублей.

Награды присуждаются за глубокое и яркое освещение тематики, профессионализм и оригинальность подачи материалов, степень охвата аудитории, активность пользователей (комментарии).

Журналистские и авторские работы направляются по адресу: г. Махачкала, ул. Насрутдинова, 1а (2-й этаж), каб. 1, Агентство информации и печати РД, отдел по работе со СМИ. Копии материалов направляются на электронный адрес: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..

Информация предоставляется по телефону 8(8722)51-03-54.

Итоги Конкурса обнародуются в республиканских средствах массовой информации и на сайте Агентства https://rd-press.ru/

Положение о Конкурсе размещено на сайте Агентства https://rd-press.ru/ в разделе «Документы», подраздел «Конкурсы и гранты».

 

 

 

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