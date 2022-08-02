В Махачкале обсудили проведение проекта «Маяки дружбы. Башни Кавказа 2022»

Сегодня, 1 августа, на площадке редакции газеты «Дагестанская правда» прошла пресс-конференция организаторов международного волонтерского проекта межнационального согласия «Маяки дружбы. Башни Кавказа 2022», шестое событие, которое пройдет с 3 по 13 августа.

Во встрече приняли участие начальник управления национальной политики и информационного обеспечения Миннаца РД Магомед Даитбегов, руководитель направления «Образования» МОДМС «Маяки Дружбы», линейный руководитель группы «Горцы» Загида Садыкова и руководитель Ячейки «Маяки Дружбы» в РД Хасбат Тилакаева .

Загида Садыкова напомнила журналистам о том, что целью проекта является развитие и укрепление Межнационального согласия, диалог культур.

«Волонтерский проект межнационального голосования «Маяки дружбы. Башни Кавказа 2022» реализуется с 2016 года. В этом году 45 волонтеров будут работать в трех республиках Северного Кавказа: Северной Осетии, Ингушетии и Дагестане. В завершение экспедиций все группы встречаются в Дагестане, на традиционном «Вечере Дружбы», где они поделятся опытом и впечатлениями» , — сообщила линейный руководитель группы «Горцы».

Стоит отметить, что стартовый сбор участников запланирован на среду, 3 августа, во Владикавказе.

В проекте участвуют ребята из г.Москвы, Калининградской, Саратовской и Смоленской областей, Дагестана, Чечни, Ингушетии, Северной Осетии-Алании, Карачаево-Черкесии, ДНР и ЛНР.