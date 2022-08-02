Сергей Меликов провел совещание по развитию экономики Дагестана

Предваряя совещание, руководитель региона напомнил собравшимся о недавнем пребывании в Дагестане делегации Объединенных Арабских Эмиратов, по итогам которого был достигнут ряд серьезных договоренностей. Ожидается, что сотрудничество с ОАЭ откроет для региона большие возможности развития экономики в сферах промышленности, производства, туризма и строительства. Сергей Меликов подчеркнул, что партнеры в настоящее время уже готовы выступить с инициативой реализации меценатского проекта по строительству крупного лечебного медицинского центра с охватом Кизилюрта, Хасавюрта, Южно-Сухокумска и Кизляра, а также Кизилюртовского, Хасавюртовского, Бабаюртовского, Ногайского и Кизлярского районов.

Строительство больницы на 300 коек в городе Избербаш

Вице-премьер республики Мурад Казиев доложил о ходе строительства больницы на 300 коек в городе Избербаше. Напомним, ранее, в рамках рабочей поездки в муниципалитет, Сергей Меликов поручил оперативно принять меры для завершения долгостроя.

В настоящее время техническая готовность объекта составляет более 60%. Проект был разработан в 2005 году, стационар начали строить еще в 2009 году, но в 2014-м работы были приостановлены. Сметная стоимость в действующих ценах составляет – 1 млрд 279 млн рулей.

Заслушав доклад, глава республики поручил премьер-министру РД Абдулмуслиму Абдулмуслимову взять вопрос под свой личный контроль и ежедневно докладывать о проводимой работе.

Ход реализации программы капремонта в школах Дагестана

В рамках следующего вопроса повестки вице-премьер республики Муслим Телякавов рассказал о ходе реализации программы капитального ремонта общеобразовательных учреждений.

В частности, он отметил, что в настоящее время строительная готовность объектов в целом по республике составляет более 60 %.

По информации заместителя председателя Правительства РД, в зоне риска несвоевременного завершения работ по капитальному ремонту 13 муниципалитетов, где уровень готовности объектов не превышает 59 %.

Хорошие темпы – от 70% до 99% общей готовности – демонстрируют 16 муниципалитетов.

В целом, сообщил Муслим Телякавов, подрядчики усилили ход выполнения работ.

Сергей Меликов отметил работу глав муниципалитетов, обеспечивших своевременное и качественное проведение капитального ремонта школ, и поблагодарил за неравнодушное отношение к выполнению своих обязанностей, в том числе глав Новолакского района и г. Кизляра. По отстающим от графика работам поручено принять меры для исправления ситуации.

О ходе исполнения республиканского бюджета в 2022 году

О ходе освоения средств республиканского бюджета доложил в своем выступлении министр финансов РД Юнус Саадуев. Он отметил, что по состоянию на 1 июля кассовое исполнение социально-значимых расходов обеспечено практически в полном объеме, при этом необходимо принять меры для своевременного освоения бюджетных средств на финансирование государственных программ. Выступающий подчеркнул, что освоение бюджетных средств должно быть не только своевременным, но и качественным.

В свою очередь Сергей Меликов поручил руководителю регионального минфина до конца месяца еще раз детально проанализировать ситуацию и при сентябрьской корректировке бюджета перераспределить деньги там, где наблюдается угроза неосвоения.