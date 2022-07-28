Пресс-конференция министра промышленности и торговли РД Низама Халилова

Среди прочих болезненных вопросов Министр промышленности и торговли РД Низам Халилов обратил внимание на достаточно высокий уровень безработицы – 15 %, а в некоторых городах доходит и до 28 %. Ощущается нехватка квалифицированных кадров на предприятиях, но в республике есть достаточное количество рабочей силы. Министр отметил, что в Дагестане наблюдаются низкие заработные платы. Говоря о мерах поддержки промышленности, Халилов рассказал о недавнем визите и гости были приятно удивлены развитием отраслей нашего производства. По словам Министра, Глава Дагестана Сергей Меликов и Чрезвычайный и Полномочный посол ОАЭ сразу же выделили ряд направлений, по которым готовы сотрудничать. В частности, это инвестиции в агропромышленный комплекс Дагестана и желание стать потребителями нашей продукции. Посол также поинтересовался ценовой политикой в республике. В рамках этого официального визита была оказана благотворительная помощь детям-сиротам. Словом, партнёры из ОАЭ реально заинтересованы в дальнейшем сотрудничестве. На вопрос журналистов, носит ли сам министр обувь дагестанских производителей, Низам Халилов ответил, что обувь БОФФ он носит даже выезжая за пределы республики. Чтобы там рассказать и наглядно показать местный бренд.