Энрик Муслимов ответил на вопросы журналистов республиканских СМИ

Пресс-конференция министра по национальной политике и делам религий РД Энрика Муслимова прошла в конференц-зале «Дагправды».

Встреча с журналистами была посвящена вопросам национальной политики, этноконфессиональным отношениям, взаимодействию с институтами гражданского общества и религиозными организациями, а также социально-культурной адаптации иностранных граждан в республике.

В ходе мероприятия обсудили вопросы по направлениям деятельности ведомства. Представители национальных газет подняли вопрос по сокращению часов по родным языкам в школах.

«Давайте разговаривать на родных языках. Безусловно, без русского языка нам не жить, но он не должен быть могильщиком родных языков в Дагестане. Чтобы государство ни делало, если у родителей не будет желания обучить своих детей языку, то мало что изменится. Мы сами их хороним. Я не отрицаю роли государства и власти в их сохранении, но не всегда выделяемые деньги здесь играют роль», – отметил министр по национальной политике РД.

Отметим, что в текущем году ведомством внесено 600 тысяч рублей в государственную программу для внеучебной литературы на национальных языках, а также финансируются авторы национальных изданий, не имеющие средств для выпуска.

«Могильщиками национальных языков являются сами носители языка. Если с их стороны нет интереса и понимания, что это наша история и культура, которую нужно передать другим поколениям, тогда на нас и закончатся все лезгины, даргинцы, кумыки и другие народности», – дополнила главный редактор «Дагестанской правды» Бурлият Токболатова.