ДОМ.РФ участвует в реализации проекта комплексного развития территории в поселке Ленинкент

На встрече представители АО «ДОМ.РФ» рассказали потенциальным инвесторам и представителям органов исполнительной власти о возможностях по эффективной реализации комплексных проектов жилищного строительства с помощью инструментов института развития. В частности, обсуждались вопросы повышения качества жизни в регионах компанией ДОМ.РФ, занимающейся развитием неиспользуемых федеральных земель через открытые аукционы. Участники роад-шоу со стороны ДОМ.РФ и Банка ДОМ.РФ уже посетили будущую стройплощадку, рассказали об условиях проведения аукциона и финансовых инструментах, которые могут быть использованы для развития строительной отрасли и жилищной сферы Дагестана. Так, в рамках обсуждения представители АО «ДОМ.РФ рассказали, что в Махачкале на торги под реализацию проекта комплексного развития территорий (КРТ) выставлен участок площадью 20,7 га. Он находится в поселке Ленинкент, вблизи улицы Терешковой, в 14,5 км от центра Махачкалы. Здесь планируется построить не менее 67,6 тыс. кв. м малоэтажного жилья. Проектом предусмотрено благоустройство территории, строительство объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, образовательных учреждений. Застройка будет вестись с использованием Стандарта КРТ, разработанного ДОМ.РФ. По условиям аукциона, инвестор должен завершить реализацию проекта в течение 8,5 лет. Как отметил в своем выступлении заместитель директора подразделения по реализации федерального имущества АО «ДОМ.РФ» Руслан Манаенков-Вагнер, заявки на участие в торгах принимаются до 8 августа 2022 года. Аукцион пройдет 12 августа. Начальная цена права заключения договора КРТ — 11,82 млн рублей. «Неиспользуемые федеральные участки – один из самых перспективных инструментов экономического и социального развития регионов. Благодаря земельным аукционам ДОМ.РФ, неиспользуемые территории получают шанс стать своеобразными территориями опережающего развития. На участках от ДОМ.РФ в девяти субъектах РФ уже реализуется 10 проектов КРТ с градостроительным потенциалом более 1,2 млн кв. м жилья, а в ближайшее время пройдут торги по площадкам под строительство ещё 550 тыс. кв. м жилья», — отметил директор подразделения продвижения и предоставления земельных участков ДОМ.РФ Николай Сарокваша. В свою очередь, Манвел Мажонц после проведенной презентации рассказал о преимуществах сотрудничества с ДОМ.РФ и использовании механизмов Единого института для развития жилищной отрасли республики, реализации нацпроекта «Жилье и городская среда». «Правительство Дагестана выражает полную готовность к сотрудничеству и сделает все, чтобы потенциальный инвестор смог указанный участок застроить во благо города и его граждан. Кроме того, одновременно, мы решаем стратегическую задачу по изменению «правил игры» на рынке, показываем, как взаимодействуют все ветви власти, федеральные структуры и инвесторы с одной единственной целью – предоставить гражданам возможность приобрести качественное жилье с необходимой инфраструктурой. Это очень правильный подход, мы обязательно будем его продвигать», - подчеркнул Мажонц. Манвел Мажонц также отдельно отметил, что за основу взята ранее подготовленная в соответствии с рекомендациями Стандарта комплексного развития территорий концепция, согласно которой предусматривается формирование малоэтажной квартальной периметральной модели застройки этажностью до 4 этажей. Градостроительный потенциал данной территории – 67 550 кв. м. В границах данной территории предусматриваются объекты социального обслуживания населения – два встроенно-пристроенных детских сада общей мощностью 100 ученических мест, а также одна общеобразовательная школа на 300 ученических мест. «Для обеспечения территории инженерной инфраструктурой требуется прокладка новых внеплощадочных сетей водоснабжения протяженностью 2,25 км, водоотведения – 1,3 км, газоснабжения – 1,1 км, электроснабжения – 0,23 км. Благодаря небольшим размерам кварталов, пути пешеходных и велосипедных транзитных перемещений в основном проходят вдоль улиц. На главных улицах районного значения, а также второстепенных улицах ввиду высокой интенсивности потоков как пешеходов, так и велосипедистов, велосипедные дорожки изолируются от пешеходной зоны тротуара. Внутренние дворы предлагается проектировать без машин, оставляя за счет использования газонной решетки возможность проезда только для спецтехники. Дворы предлагается зонировать по различным площадкам – детским, спортивным и для тихого отдыха. Архитектурно-планировочной особенностью концепции является высокая доля озеленения внутри кварталов, а также разграничение частных и общественных пространств по вертикали. Первые этажи жилых домов предлагается использовать для размещения общественных организаций: управляющей компании, магазинов, аптек, частных детских садов, спортивных студий, отделений банков, различных социальных служб», - отметил Мажонц. Резюмируя итоги встречи, Первый вице-премьер республики поручил совместно с компанией ДОМ.РФ проработать вопрос электроснабжения участка и выработать оптимальное решение по строительству линейных объектов, предусмотреть в проекте дополнительно строительство насосных станций и локальных очистных сооружений, а также рекомендовал ресурсоснабжающим организациям представить предложения по техническому присоединению с конкретными расчетами, для того чтобы инвестор понимал какие расходы понесет при реализации данного проекта.