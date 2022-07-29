ЗАМАНА - Сергей Меликов: «Наши ребята понимают, что защита родины – долг каждого гражданина, мужчины, горца»

Сергей Меликов: «Наши ребята понимают, что защита родины – долг каждого гражданина, мужчины, горца»

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29 июля, 2022. Пятница 13:35
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Сергей Меликов: «Наши ребята понимают, что защита родины – долг каждого гражданина, мужчины, горца»

Глава Дагестана Сергей Меликов сегодня, 28 июля, встретился с членами семей дагестанцев, погибших при исполнении боевых задач в Украине. До начала встречи руководитель региона возложил цветы к портретам погибших воинов и почтил их память минутой молчания.

Сергей Меликов: «Наши ребята понимают, что защита родины – долг каждого гражданина, мужчины, горца»
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Выразив искренние соболезнования близким военнослужащих, Сергей Меликов отметил, что все погибшие ребята – настоящие герои, которые отдали жизни за независимость России.

«К сожалению, в скорбный список попали ваши, а если позволите сказать и наши, родные. Наши ребята в Украине борются не с отдельными формированиями, а с международной агрессией, которая могла бы перейти на территорию нашей Родины. Они защищают не только страну, но и весь мир от нацизма. Дагестанцы сражаются на полях беззаветно, понимая, что защита родины – долг каждого гражданина, мужчины, горца», – подчеркнул руководитель республики.

Вместе с тем Сергей Меликов заявил, что родные и близкие дагестанских военнослужащих не останутся без поддержки. По поручению Президента России на федеральном уровне реализуются серьёзные меры поддержки, аналогичная работа проводится и в регионах. К примеру, принято решение обеспечить льготные условия родственникам погибших в вопросах поступления в учебные заведения, оказания медицинской помощи, трудоустройства и так далее. «Любые ваши проблемы с 24 февраля стали нашими общими проблемами», – заверил глава региона.
Подробнее о принятых мерах поддержки и механизмах ее оказания рассказали военный комиссар республики Дайтбег Мустафаев и министр труда и социального развития Дагестана Абдурахман Махмудов.
Продолжая, Сергей Меликов напомнил, что в Дагестане создан социальный фонд «Все вместе», куда также могут обратиться семьи дагестанских военнослужащих. Размер положенных выплат из этого фонда по поручению главы региона увеличен – сейчас родственникам погибших выплачивается порядка 1 млн 250 тысяч рублей.
Выступая от имени глав городов и районов республики, мэр Каспийска Борис Гонцов подчеркнул: «Мы приложим максимальные усилия, чтобы решать все возникающие у вас проблемы. Хочу вам выразить слова благодарности за тех героев, которых вы воспитали».
Отец одного из павших воинов из Кизлярского района, который долгие годы был учителем, выразил готовность работать в школе на освобождённой территории Украины и прививать детям патриотизм.

«Наши пацаны легли за правое дело! У меня два деда воевали, и я знаю, что такое фашизм. Я готов сам отдать жизнь за великую Россию. Ещё раз соболезную всем собравшимся!», – сказал он присутствующим.

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