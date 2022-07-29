Сергей Меликов: «Наши ребята понимают, что защита родины – долг каждого гражданина, мужчины, горца»

Выразив искренние соболезнования близким военнослужащих, Сергей Меликов отметил, что все погибшие ребята – настоящие герои, которые отдали жизни за независимость России.

«К сожалению, в скорбный список попали ваши, а если позволите сказать и наши, родные. Наши ребята в Украине борются не с отдельными формированиями, а с международной агрессией, которая могла бы перейти на территорию нашей Родины. Они защищают не только страну, но и весь мир от нацизма. Дагестанцы сражаются на полях беззаветно, понимая, что защита родины – долг каждого гражданина, мужчины, горца», – подчеркнул руководитель республики.



Вместе с тем Сергей Меликов заявил, что родные и близкие дагестанских военнослужащих не останутся без поддержки. По поручению Президента России на федеральном уровне реализуются серьёзные меры поддержки, аналогичная работа проводится и в регионах. К примеру, принято решение обеспечить льготные условия родственникам погибших в вопросах поступления в учебные заведения, оказания медицинской помощи, трудоустройства и так далее. «Любые ваши проблемы с 24 февраля стали нашими общими проблемами», – заверил глава региона.

Подробнее о принятых мерах поддержки и механизмах ее оказания рассказали военный комиссар республики Дайтбег Мустафаев и министр труда и социального развития Дагестана Абдурахман Махмудов.

Продолжая, Сергей Меликов напомнил, что в Дагестане создан социальный фонд «Все вместе», куда также могут обратиться семьи дагестанских военнослужащих. Размер положенных выплат из этого фонда по поручению главы региона увеличен – сейчас родственникам погибших выплачивается порядка 1 млн 250 тысяч рублей.

Выступая от имени глав городов и районов республики, мэр Каспийска Борис Гонцов подчеркнул: «Мы приложим максимальные усилия, чтобы решать все возникающие у вас проблемы. Хочу вам выразить слова благодарности за тех героев, которых вы воспитали».

Отец одного из павших воинов из Кизлярского района, который долгие годы был учителем, выразил готовность работать в школе на освобождённой территории Украины и прививать детям патриотизм.



«Наши пацаны легли за правое дело! У меня два деда воевали, и я знаю, что такое фашизм. Я готов сам отдать жизнь за великую Россию. Ещё раз соболезную всем собравшимся!», – сказал он присутствующим.