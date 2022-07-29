Глава Дагестана принял участие в межрегиональной конференции «Бюджет. Цифровое будущее. Финансовая грамотность»

Поприветствовав собравшихся, Сергей Меликов отметил эффективность выбранной модели обсуждения наиболее актуальных вопросов развития Республики Дагестан: «На прошлых мероприятиях подобного формата мы рассмотрели проблемы комплексного развития территорий, земельно-имущественных отношений, обсуждали темы ЖКХ, подготовки исходно-разрешительной документации для строительства объектов. Считаю, что тематика и сегодняшней конференции выбрана правильно, без этих направлений динамичное развитие Дагестана невозможно».

По словам руководителя, бюджетное планирование выступает составляющей экономики и тесно переплетается со стратегией развития республики. Регион движется вперед согласно Стратегии социально-экономического развития, но нужна более ощутимая динамика: «Необходимо понимать и реализовывать конкурентные преимущества Дагестана. Заинтересованность в этом показывают и инвесторы, и наши зарубежные партнеры».

Глава Дагестана подчеркнул в своем выступлении, что реализация национальных проектов позволяет решить устоявшиеся десятилетиями проблемы социально-экономического развития региона. При этом, по его словам, органы исполнительной власти и местного самоуправления не в полной мере используют эту возможность.

В этой связи Сергей Меликов выразил недовольство качеством капитального ремонта школ в некоторых муниципалитетах и вспомнил один из недавних визитов в районы: «Подрядчика искали полчаса. Приходит в рубашке белее, чем у меня, галстуке модном и туфлях оранжевого цвета. Спрашиваю, трудовой договор заключён с рабочими? Говорит, нет. У рабочего спрашиваю, ты штукатур? Нет, говорит, я маршрутчик. О каком комплексном развитии можно говорить?».

Глава Дагестана подчеркнул, что выбор организации для строительства и ремонта школ должен осуществляться по принципу сможет ли она провести работы так, чтобы 1 сентября никому не было стыдно перед детьми.

Было отмечено, что в 2022 году Дагестан принимает участие в реализации 51 регионального проекта в рамках 13 национальных проектов.

Общий объем средств, предусмотренных на их реализацию в текущем году составляет 29,3 млрд рублей, в том числе средства федерального бюджета – 23,5 млрд рублей и республиканского бюджета – 3,5 млрд рублей. По состоянию на 21 июля 2022 года на реализацию национальных проектов профинансированы расходы на сумму 10,5 млрд рублей, что составляет всего 35,2 % от общего объема утвержденных значений.

Руководитель субъекта обратил внимание не только на национальные проекты, но и на уровень контрактации – государственными и муниципальными заказчиками заключены более 22 тысяч контрактов на 12 июля текущего года, что составляет 80 процентов от плана государственных заказчиков. В муниципальных закупках показатели контрактации ниже: из запланированных 29,2 млрд рублей законтрактовали только 10,2 млрд рублей, что составляет всего 35 процентов.

В этой связи Сергей Меликов призвал представителей всех органов власти вплотную заняться планированием бюджета: «Результат зависит от каждого из вас, в работе должны быть задействованы и муниципальные, и республиканские структуры, и надзорные органы».

Отметим, бюджетное планирование в Российской Федерации начинается в июле, уже в сентябре Государственная Дума заслушает законопроект о бюджете на следующие три года.

На конференции также выступил вице-премьер Руслан Алиев, который рассказал об особенностях новой системы целеполагания. В первую очередь он напомнил, что национальные проекты, как инструменты социально-экономического развития, не являются новыми.

Говоря о новой трёхуровневой системе целеполагания, Руслан Алиев выделил её особенности: направленность мероприятий на конкретную национальную цель, взаимоувязка госпрограмм, национальных проектов и иных инструментов для обеспечения доступности результатов. Он подчеркнул, что регион сразу включился в реализацию обновленных нацпроектов.

«При всей важности бюджетной дисциплины дело не только в том, насколько интенсивно и планово осваивались средства. Главное – какие результаты были получены, насколько они конкретны, понятны и видны людям, какой эффект дали для развития Дагестана», - заявил вице-премьер.

Министр финансов Дагестана Юнус Саадуев доложил о повышении эффективности бюджетного процесса и рисках исполнения бюджета. Прежде всего, выступающий отметил, что реализация бюджетной и налоговой политики направлена на обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета республики. В этой связи министерством финансов Дагестана во взаимодействии с профильными структурами систематически проводится мониторинг по недопущению неблагоприятных ситуаций использования бюджетных средств.

Юнус Саадуев проинформировал о доходах республиканского бюджета на июль текущего года, что составило 87,6 млрд рублей. Кроме того, были получены федеральные межбюджетные трансферты в сумме 69 млрд рублей.

Также министр акцентировал внимание на взаимодействии с федеральным центром и выстраивании эффективных диалогов с крупнейшими налогоплательщиками, способствующих благополучному развитию бюджета республики.

Заслушав докладчика, Сергей Меликов выступил с инициативой о снижении налоговой ставки для социальных учреждений до 0,4%. Профильным ведомствам поручено проработать этот вопрос в кратчайшие сроки и запланировать соответствующие изменения в региональном бюджете.

Руководитель Управления Федерального казначейства РД Абдулпатах Амирханов в свою очередь сообщил о передовых казначейских технологиях, а именно – отсутствии необходимости дополнительного предоставления государственных контрактов, возможности формирования электронных форм актов выполненных работ и передаче учёта бюджетных обязательств муниципалитетам. Казначейское сопровождение, по словам Абдулпатаха Амирханова, способствует повышению финансовой дисциплины и сокращению сроков оплаты целевых средств.

Замминистра экономики и финансов Московской области Андрей Майоров поделился опытом цифровизации процесса формирования расходной части бюджета через госпрограммы посредством единой бюджетной заявки. Эффективность системы обеспечивается оперативностью ввода данных, их идентичностью, оптимизацией процесса согласования и обеспечением связи расходной составляющей бюджета с достигаемыми результатами. По словам Андрея Майорова, единая бюджетная заявка позволила повысить контроль за исполнением программ в регионе.

По итогам выступления спикера, глава Дагестана поручил председателю Правительства РД Абдулмуслиму Абдулмуслимову создать рабочую группу для проработки вопроса цифровизации процесса формирования расходной части бюджета в республике.