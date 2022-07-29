Командир дивизии, участвующей в СВО, поблагодарил дагестанцев за доблесть и мужество

Вчера, 28 июля, в Доме Дружбы прошла встреча главы Дагестана Сергея Меликова с семьями военнослужащих, участвующих в специальной военной операции на Украине, с участием командира реактивного артиллерийского дивизиона подполковника Валерия Каширина.

Он прибыл в Дагестан специально, чтобы выразить благодарность главе республики и близким тех бойцов, которые с честью и мужеством выполняют свой воинский долг в составе его подразделения.

Приветствуя родственников дагестанских военнослужащих, Сергей Меликов отметил, что каждый день получает восторженные отзывы о доблестной службе дагестанцев: «Сегодня наши солдаты и офицеры воюют с огромным количеством иностранных наемников, с подразделениями, вооруженными западной техникой, теми, кто проповедует идеологию нацизма и фашизма. Это то, с чем столкнулась наша страна 80 лет назад, а Дагестан – в 1999 году, когда тоже боролись с международными бандформированиями».

Глава региона выразил благодарность за внимание и поддержку дагестанских ребят командованию Южного военного округа, 42 военной дивизии, командованию реактивного артиллерийского дивизиона и лично подполковнику Валерию Каширину, который вместо заслуженного отдыха в свой отпуск приехал в Дагестан, чтобы лично поблагодарить семьи своих солдат.

«Каждый день я получаю в том числе от своих сослуживцев слова восхищения тем мужеством, которое сегодня проявляют на Украине наши земляки», – сказал Сергей Меликов.

Командир реактивного артиллерийского дивизиона Валерий Каширин объяснил цель своего визита в республику: «Я хотел посмотреть в глаза каждому из вас, выразить каждому из вас благодарность. Вы просто не представляете, как они там бьются. Наши с вами ребята били и бьют противника, точно, грамотно и методично. Я всем буду об этом рассказывать и никогда этого не забуду!».

Вместе с главой Дагестана они вручили благодарности близким военнослужащих.

В лице главы республики Валерий Каширин выразил всему дагестанскому народу признательность от имени командира полка, который сейчас выполняет задачи в ходе специальной военной операции, за мужественных сынов Дагестана и вручил Сергею Меликову Благодарность.

Руководитель региона, в свою очередь, отметил: «Я, как человек военный, понимаю, что это значит, когда командир приезжает и говорит такие слова. Спасибо большое, что Вы нашли время и приехали к нам!».

Подводя итоги мероприятия, Сергей Меликов напомнил, что близкие тех, кто сегодня защищает Россию на дальних подступах, всегда могут рассчитывать на его поддержку и участие.