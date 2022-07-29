Развитие малой авиации в Дагестане обсудили на совещании под руководством Сергея Меликова

В нем приняли участие общественный помощник Главы РД, представитель ПАО «Аэрофлот» в Республике Дагестан Абдулла Ангутаев и генеральный директор ОАО «Концерн КЭМЗ» Ибрагим Ахматов.

Открывая работу, глава республики подчеркнул, что малая авиация в регионе востребована и ранее динамично работала: большая часть махачкалинского аэродрома была предназначена для стоянки авиации для внутренних авиарейсов.

По словам Сергея Меликова, у Дагестана есть потенциал для возобновления малой авиации, при этом необходимо рассмотреть целесообразность развития данного направления.

С докладом о текущей ситуации выступил Абдулла Ангутаев. Он подчеркнул, что сфера применения малогабаритных самолетов в России весьма широка, однако на сегодняшний день транспортная система малой авиации находится в упадочном состоянии. Ранее только в республике функционировало 22 аэродрома, на которых каждый день выполнялись перелеты. «Сегодня этих аэродромов практически нет. Остались только зарегистрированные посадочные площадки», – рассказал помощник главы республики.

Выступающий пояснил, что в законодательстве России термин «малая авиация» отсутствует. Любые воздушные суда относятся к авиационной отрасли. В современных реалиях под малой авиацией понимают частную авиацию или небольшие воздушные лайнеры, это сверхлегкие самолеты на 1-2 места, вертолеты, вместимостью до 4-х пассажиров, паралеты и дельталеты. Задача малой авиации – доставить пассажира до места назначения, с удобством, оперативно и мобильно.

Помощник главы республики рассказал о производимых на Уральском заводе гражданской авиации самолетах Л-410 вместимостью 19 пассажиров. Дальность полета самолета 1520 км. С заводом достигнута предварительная договоренность о поставке пяти воздушных судов. Планируется охватить региональные перевозки во Владикавказ, Грозный, Нальчик и другие близлежащие города, а также соседние зарубежные страны. Суда могут быть использованы для перелета и туристами.

Сергей Меликов, комментируя выступление, отметил, что идея для республики хорошая и востребованная, но в этом вопросе есть много «за» и «против». В частности, вопрос финансирования проекта остается открытым.

Далее выступил Ибрагим Ахматов. Он рассказал о потенциале ОАО «Концерн КЭМЗ» в производстве судов малой авиации.

Завершая совещание, глава Дагестана напомнил, что в республике есть 4 вида воздушных судов и создание региональной авиакомпании необходимо начинать с использованием данных транспортных средств. В частности, считает Сергей Меликов, АН-2 может осуществлять грузопассажирские перевозки в Тарумовку, Кизляр и другие муниципалитеты, а МАИ-411 использоваться как деловая авиация или для предоставления туристических услуг.

«У нас есть свое авиапредприятие, есть своя авиатехника, но нет финансово-экономической модели. Техника стоит, предприятие стоит, но это не востребовано. Начинать нужно с того, что у нас есть», – сказал глава региона и поручил создать рабочую группу из участников совещания и в течение месяца обсудить все текущие вопросы.