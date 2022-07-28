Грозит ли Польше раскол

В Польше набирает обороты скандал, вызванный тем, что в благотворительной столовой для беженцев с Украины отказали в еде нуждающейся польской старушке. Украинские волонтеры объяснили пожилой женщине, что еда только для украинцев, а поскольку она полька, то кормить ее здесь не станут.

Эпизод моментально получил широкую огласку и наложился на растущее и ширящееся в польском обществе недовольство украинскими беженцами. Многие поляки считают, что украинцы загостились, ведут себя бесцеремонно и пытаются паразитировать на местных.

Так что случай с польской старушкой, которую выставили по этническому признаку из столовой, поскольку она не украинка, запросто может стать триггером антиукраинских выступлений.

Впрочем, они уже происходят. Так, жители польского города Вроцлава, как сообщает ресурс Wirtualna Polska, выступили против обилия украинских флагов на улицах. Жители устроили акцию протеста против жовтно-блакитных прапоров, размещенных на общественном транспорте Вроцлава.

«Мы не хотим сделать из Польши Укрополию и не позволим этого нашим властям. Мы хотим, чтобы Польша была польской, а не "радужной", "левой" или "крепостной" под диктовку брюссельских еврократов», – говорится в петиции участников митинга, которые требуют заменить украинские флаги на польские.

Представитель администрации Кшиштоф Балавейдер, вышедший к протестующим, объявил, что без украинских флагов не обойтись, поскольку «есть две стороны: либо за Россию, либо за Украину».

Он также сказал, что у него в кабинете висят флаги Украины и Евросюза, просто за Польшу уже нельзя. Но поляки, не понимающие, почему «просто за Польшу нельзя», и почему на польской земле должны развиваться чужеземные флаги (в том числе и те, которые ассоциируются с геноцидом поляков), чуть не поколотили чиновника, и ему пришлось ретироваться.

Эти настроения, наверное, сегодня доминируют среди простых поляков, которые хотят быть хозяевами на своей земле и жить в соответствии со своими традициями и взглядами. И главные опасности они видят не в гипотетической российской угрозе, а в еврочиновниках, пытающихся насадить в Польше содомию и толерантность, а также в миграции украинцев, лезущих в «чужой монастырь со своим уставом».

Причем, это не всегда примитивный национализм и ксенофобия, хотя и этого в Польше хватает. Очень часто это глубокое понимание происходящих процессов и нежелание превращаться в пешку в чужой игре.

«Территория нашей страны станет полем боя, а поляки – пушечным мясом США. Подобные последствия политики Вашингтона было нетрудно предсказать. Последствия уже очевидны, но это то, что наши власти не хотят принимать.

Чтобы подтвердить этот факт, достаточно посмотреть на действия Белого дома на Украине. Уже хорошо известно, что Вашингтон мог избежать кризиса на Украине», – пишет польское издание Dziennik polityczny.

Но подобные позиции не разделяет польская элита, которая усиленно эксплуатирует имперские амбиции (так никогда и не реализованные в польской истории).

Устремления Варшавы по «возвращению исконно польских земель», поддерживаемые Вашингтоном и Лондоном, вызывают ужас среди стран Евросоюза и крайнее неодобрение флагманов объединения – Германии и Франции. Шутка ли, польские власти не ограничиваются намерением расширить свои границы комплексно за счет территорий Украины, но рассчитывают прирастить и чешские территории.

От Праги требуют выполнения межгосударственных договоренностей 1992 года, согласно которым, Чехия согласилась вернуть Польше 368 гектаров, отошедших к Чехословакии в 1958 году по договору между ПНР и ЧССР «Об окончательном установлении госграницы».

На фоне сложной социально-экономической ситуации правительство Чехии опасается обсуждать болезненные территориальные проблемы и просит поляков подождать, указывая полякам на несвоевременность решения вопроса, особенно в контексте украинских событий. Прага не без основания полагает что обсуждение вопроса, для решения которого нужно одобрение 3/5 обоих палат парламента, может спровоцировать политический кризис. Но Варшава непреклонна и считает, что время как нельзя благоприятно для «собирания польских земель». В результате напряженность между двумя странами растет.

Иными словами, столь противоположные устремления в польском обществе вполне способны спровоцировать его раскол, особенно, когда страна столкнется с серьезными испытаниями.