Схема по спасению HIMARS

Все больше информации поступает о том, что американские реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS на Украине обслуживают инструкторы НАТО. И именно они осуществляют обстрелы населенных пунктов Донбасса и освобожденных территорий. О хитрой системе, которой следуют иностранцы на Украине, используя свои РСЗО, а также спасая их от уничтожения, сообщает РИА Новости, ссылаясь на сотрудника российского силового ведомства и данные от источника в ВСУ.

Известно, что две системы работают на юге Украины, а остальные десять рассредоточены по дуге на севере, на участке активных боевых действий в Донбассе. Соответственно, обслуживают расчеты военнослужащие НАТО, выведенные за штат, охрану осуществляют частные военные компании, с которыми заключает контракты Пентагон. Определять цели помогают американские военные спутники, а после пуска HIMARS сразу меняет позицию, не возвращаясь на прежнее место, откуда производился выстрел.

При этом каждый пуск маскируют несколькими залпами более простых систем, таких как «Ураган» или «Смерч». Эти установки выполняют отвлекающую задачу для российских ПВО и должны заставить противника истощить свой боезапас к моменту пуска HIMARS.

Передвижение расчетов РСЗО происходит глубокой ночью, во время комендантского часа. Принимается решение на этот счет самостоятельно, поскольку натовцы не доверяют украинцам, полагая, что и в СБУ, несмотря на кадровую зачистку, и в ГУР, и в ВСУ имеются пророссийски настроенные специалисты, о чем периодически сообщают западные издания. Более того, о том, что им приходится прикрывать HIMARS и выполнять таким образом функцию пушечного мяса, не знают и сами украинские артиллеристы, которые получают лишь информацию о времени пуска и координатах целей.

Но даже применение подобной маскировки не дает никаких гарантий уцелеть. Российские ВКС способны уничтожать HIMARS. Это подтверждают данные Минобороны РФ, согласно которым, на территории ДНР уже ликвидированы как минимум три расчета – два в районе Малотарановки и один под Красноармейском. И, как признают сами американцы, впервые в истории их РСЗО были уничтожены во время боевых действий. То есть против русских хитроумная схема не сработала.

Впрочем, Вашингтон подобная статистика не останавливает. В США объявили о поставке еще четырех РСЗО. Новую партию анонсировал шеф Пентагона Ллойд Остин. Она вместе с боеприпасами войдет в очередной пакет военной помощи Киеву. Вашингтон, как выясняется, весьма доволен тем, как работают HIMARS, которые, по словам Остина, «сильно изменили ситуацию на поле боя». Другое дело, что уничтожение людей и их домов, а именно в этом направлении, как правило, используются американские РСЗО, мало похоже на поле боя, о котором говорит глава Пентагона.

Чем же так доволен Остин, неужели только удовлетворением своих кровожадных инстинктов? Вряд ли. У Пентагона свои цели, и поставки дорогостоящих систем HIMARS американцы осуществляют явно не из-за альтруистических побуждений и своей уверенности в победе Киева. По мнению экспертов, сомнительная щедрость объясняется желанием изучить принципы работы российской ПВО, которые в большом количестве задействованы при защите населенных пунктов. Соответственно, когда HIMARS осуществляет свои залпы, американские спутники США фиксируют в космосе особенности ответных действий российских комплексов: как ведется огневой обстрел, как работают радиолокационные станции и командные пункты.

И, судя по всему, именно за эту возможность Остин благодарил на виртуальной встрече своих партнеров по снабжению Киева смертоносным оружием, отдельно отмечая в своем выступлении Великобританию, Польшу и Германию, помогающих с поставками средств дальнего огневого поражения. Благодарят западных поставщиков также в Киеве, но только по другой причине. Украинские власти не стесняются выражать свою признательность за то, что их страну превратили в самый настоящий полигон, где тестируются новинки.

Как признался министр обороны Украины Алексей Резников, в настоящее время против российской армии используется техника, как, например, тяжелые грузовики HEMTT LHS, бронированные машины AMPV, беспилотные автомобили EMAV, которых пока нет даже на вооружении армии США. Вот только пока Украина по традиции выступает в качестве подопытного кролика, положение местной армии от этого лучше не становится.