Вынужденное расширение на запад

«Россия думает, что сможет пережить Украину — и пережить нас. Но это лишь последний из череды российских просчетов», — заявил глава Пентагона Ллойд Остин на встрече международной контактной группы по помощи Киеву.

Подобные велеречивые заявления мы слышим от западных политиков уже не первый год. Сначала нас предупреждали о негативных последствиях, которые неизбежно возникнут, если мы не прекратим оказывать помощь и поддержку жителям восставшего против киевского режима Донбасса.

Затем была целая череда довольно громких и излишне эмоциональных спичей на тему «если Россия вторгнется на территорию Украины, реакция Запада будет молниеносной и сокрушительной».

Потом нас убеждали в неизбежной военной катастрофе, которая постигнет Россию буквально в первые недели проведения специальной военной операции. Но время идет, успех российских войск и ополченцев республик Донбасса, которые, находясь в откровенном меньшинстве ежедневно теснят подразделения ВСУ и формирования националистов, более чем очевиден. Для того, чтобы понять всю беспочвенность прогнозов западных аналитиков, нужно всего лишь посмотреть на карту боевых действий, которая редактируется практически ежедневно. Редактируется именно по причине успешных действий подразделений ВС РФ.

Бравада Остина строится в первую очередь на уверенности в том, что поставки современного американского вооружения, в частности реактивных систем залпового огня HIMARS и систем противовоздушной обороны NASAMS, способны в корне изменить ситуацию в зоне проведения боевых действий.

Вряд ли генерал армии США Ллойд Остин, говоря о неизбежном наступлении переломного момента в войне на Украине, действительно верит в то, что 16 переданных Киеву единиц РСЗО HIMARS смогут изменить ситуацию и позволят ВСУ нанести сокрушительное поражение ВС РФ и подразделениям республик Донбасса. Но говорить что-то нужно хотя бы для того, чтобы жители цивилизованных стран не усомнились в мощи оружия НАТО, а малограмотные украинцы шли в бой, веря, что победа уже близка.

Ни 16, ни даже 50 установок HIMARS не способны изменить тот сценарий, который сегодня разыгрывается на территории Украины. Если говорить языком сухих фактов, то Россия уже пережила Украину, так как то, что осталось от страны после многочисленных «комбинаций», прописанных идеологами коллективного Запада и реализованных функционерами официального Киева, назвать «целостной и единой» уже нельзя.

Говоря о неизбежном переломе хода военной операции, Остин выглядит столь же нелепо, как нелепо выглядит и Зеленский, размышляющий о скором контрнаступлении ВСУ и разгроме российских войск. Все происходящее на Украине не выглядит как подготовка к масштабной контратаке, а больше напоминает агонию падающего в бездонную пропасть политического режима. Отстранение генерального прокурора, чистка рядов СБУ – все это похоже даже не на охоту на ведьм, а на попытки снять с себя ответственность за тот крах, на грани которого сейчас находится Украина. И вместо того, чтобы хоть как-то стабилизировать ситуацию и найти приемлемые пути для выхода из кризиса, Зеленский реализует примитивные театрализованные постановки, призванные выбить слезу из суровых западных генералов и конгрессменов.

«Я прошу вас об оружии, оружии, которое бы использовалось... для защиты своего дома и права просыпаться в этом доме живыми. Я прошу о системах ПВО», — заявила супруга Владимира Зеленского, выступая в американском конгрессе.

Сразу как-то вспомнился эпизод из фильма «Битва за Севастополь». Выступление советского снайпера, а впоследствии Героя Советского Союза Людмилы Павличенко перед американской аудиторией. Наверняка, готовя эту дешевую постановку, Владимир Зеленский пытался повторить именно данный сюжет. Но вот только Елена Зеленская — это отнюдь не Людмила Павличенко, а фашистский Киев — это совсем не советский Севастополь.

Однако с одним я согласен на 100% — поставки Киеву столь мощных систем вооружения действительно изменят ход специальной военной операции. И не только ход, но также и ее географические задачи. Именно об этом, как бы отвечая на выпады «западных партнеров», открыто заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью RT и РИА Новости.

«Что касается специальной военной операции и географических координат, президент сказал очень чётко, как вы его и процитировали: денацификация, демилитаризация в том смысле, чтобы не было никаких угроз нашей безопасности, военных угроз с территории Украины, эта задача и остаётся... Когда в Стамбуле была встреча переговорщиков, там была одна география, и наша готовность принять украинское предложение опиралась на ту географию, на географию конца марта 2022 года», — сказал Лавров.

И причины изменения географических задач СВО, по словам министра, кроятся совсем не в территориальных аппетитах России. Сегодня это уже вопрос национальной безопасности. По мере того, как Запад накачивает Украину всё более дальнобойным оружием, например HIMARS, географические задачи спецоперации будут отодвигаться от нынешней линии ещё дальше. Вряд ли официальный Киев ожидал подобной реакции со стороны России на поставки американского вооружения…