Война — дело всех

1. Противник уповает на программу лендлиза.

В Великобритании обучают три тяжелые механизированные бригады, которые вернутся на Украину, где их будет ждать техника. Это к разговору о кадровом и некадровом составе. Сейчас они проходят боевое слаживание и т.д.

2. Полетели «Хаймарсы». Они в течение 2-х недель били по складам, сейчас - по Каховке и Херсону, по мостам и плотине.

Под Каховкой и Херсоном идет охота на наши системы РЭБ, которые "гасят" БПЛА тактического звена. Вывод - противник готовит наступление.

3. Исходя из угрозы, мы срочно перебрасываем резервы на херсонское направление, ожидая удара.

Одновременно мы продолжаем медленно, но непрерывно давить на донецком направлении с попыткой выхода к Славянску и полу/окружению Авдеевки, а также прорыва линии Северск-Бахмут-Соледар.

4. Пока прорывных успехов нет, т.к. идет переформирование и подготовка новых штурмовых подразделений. Часть отрядов (которые с 1-го дня в СВО) выведена на отдых, повышение б/способности, в т.ч. "группы Вагнера". Плюс идёт скрытая мобилизация.

5. "Оперативной паузой" это можно назвать условно. Задача противника - измотать наш наступательный потенциал. Другой вопрос, что они сами наступать не умеют.

Мое мнение - война надолго, если не на очень долго. Не слушайте болтунов в "телевизере", что обещают всё закончить к сентябрю. "Полководцев" тылу (особенно штабных умников на пенсии) хватает, а на фронте их нема. "Война - дело молодых, лекарство против морщин". Глупость, конечно. Война - дело всех.