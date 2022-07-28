﻿ Торжественное мероприятие, посвященное 125-летию Азиза Алиева, прошло в Махачкале



В мероприятии, организованном Национально-культурной автономией азербайджанцев в Махачкале при содействии Министерства по национальной политике и делам религий РД приняли участие представители органов исполнительной власти, общественных и национально-культурных организаций, гости с других регионов России, СМИ и другие.



С вступительным словом выступил министр по национальной политике и делам религий РД Энрик Муслимов, отметив значимость мероприятия.



«Сегодня мы отмечаем 125-летие со дня рождения Азиза Мамедкеримовича Алиева, одного из выдающихся сынов Дагестана и Азербайджана, руководившего нашей республикой в суровые годы Великой Отечественной войны и период послевоенного строительства и внесшего огромный вклад в развитие культуры, экономики, здравоохранения, науки и образования Дагестана, сохранения его государственного статуса как самостоятельной и единой многонациональной республики», - сказал во вступительном слове министр.



Также глава Миннаца РД отметил, что в честь Азиза Алиева названы улицы в городах Махачкале и Каспийске, установлена мемориальная доска на доме, в котором он жил, присвоено его имя Каспийскому медицинскому училищу, открыт памятник в столице республики.



«Азиз Алиев оставил яркий след на дагестанской земле и добрую память о себе в сердцах людей. Трудовой путь, жизненный опыт, любовь Азиза Магомедкеримовича Алиева к своей Родине – Азербайджану и к Дагестану, ставшему для него второй Родиной, как бы завещают всем нам, и дагестанцам, и азербайджанцам, жить в мире и добрососедстве, дорожить дружбой, воспитывая бережное отношение к ней в молодом поколении дагестанцев и азербайджанцев», - заключил Энрик Муслимов.



С приветственным словом к присутствующим обратился председатель Комитета НС РД по национальной политике, вопросам общественных и религиозных объединений и межпарламентским связям Анатолий Карибов, отметив значимость мероприятия.



«Имя Азиза Мамедкеримовича Алиева занимает одно из самых достойных мест среди яркой плеяды государственных деятелей, навечно вошедших в историю и память дагестанского народа. Талантливый руководитель, душевный и добрый товарищ, интернационалист, человек высших моральных качеств, отдавший много сил и энергии на благо наше республики, таким был и останется для дагестанцев Азиз Алиев. И сегодняшний юбилей Азиза Алиева мы рассматриваем как еще один шаг к укреплению этих взаимоотношений, как символ непреходящей дружбы и братства между Дагестаном и Азербайджаном. Наши народы с особой теплотой и сердечностью вспоминают светлый образ этого человека. Его имя и добрые дела будут вечно жить в благородной памяти многих поколений дагестанцев», - отметил Анатолий Карибов.



Председатель комитета по работе с региональными автономиями Федеральной национально-культурной автономией азербайджанцев в России Рафаэль Бабаев от лица азербайджанского народа выразил благодарность за организацию мероприятия и рассказал о содержательном жизненном пути Азиза Алиева, о заслугах в формировании государственного управления и усовершенствовании системы здравоохранения и медицинского образования в Азербайджане.



«Выражаю Вам, Энрик Селимович, и в Вашем лице, всему дагестанскому народу благодарность за то, что вы столь уважительно относитесь к личности Азиза Алиева и высоко цените его деятельность в качестве руководителя республики. Убеждён, что многонациональный народ Дагестана всегда будет помнить замечательного человека и настоящего патриота Азиза Алиева»,- сказал Рафаэль Бабаев.



Со своей стороны Почетный представитель РОО «Ассамблея народов Ингушетия» Мадина Бархоева зачитала приветственный адрес от имени министра по внешним связям национальной политики, печати и информации Республики Ингушетия Бекова Вахи.



Также в рамках торжественного мероприятия выступили 2-ой секретарь Представительства МИД России в г. Махачкале Магомед Аджиев, заместитель главы городского округа «город Дербент» Видади Зейналов, Народный артист России Айгум Айгумов, председатель Национальной Азербайджанской культурной автономии «Арас» в г. Кисловодске Асиф Мусаев, председатель Национальной Азербайджанской культурной автономии «Арас» в г. Пятигорске Тахмасиб Зейналов, председатель Национальной Азербайджанской культурной автономии «Арас» в Кабардино-Балкарской Республике Али Дадашев, заместитель Председателя Национальной Азербайджанской культурной автономии в Карачаево-Черкесской Республике Ахверды Мамедов, Президент «Фонда Имама Шамиля» Алиасхаб Хархачаев, Председатель НКАА г. Махачкала Ракиф Азизов и др.



В завершении мероприятия прошла церемония возложения цветов к памятнику Азиза Алиева.b