Интернет-проект "Религии народов России" станет уникальной базой данных по истории и культуре народов РФ, а также послужит укреплению традиционных ценностей и патриотизма в стране, сообщил РИА Новости в среду глава комиссии Общественной палаты РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Владимир Зорин .

"Энциклопедия – это, в том числе, база данных по истории и культуре религий народов нашего государства. Данный труд уникален, такого проекта в России еще не было. Эта работа служит популяризации религиозного многообразия и добрососедских взаимоотношений в стране, воспитанию молодежи в духе патриотизма, профилактики псевдорелигиозного экстремизма и терроризма", - считает Зорин.