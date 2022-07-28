В России создадут уникальную энциклопедию о религии ее народов
- Автор Шахри
- 28 июля, 2022. Четверг 11:37
Интернет-проект "Религии народов России" станет уникальной базой данных по истории и культуре народов РФ, а также послужит укреплению традиционных ценностей и патриотизма в стране, сообщил РИА Новости в среду глава комиссии Общественной палаты РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Владимир Зорин.
По его словам, энциклопедия "Религии народов России" станет современным проектом, представляющим интернет-портал свободного доступа с систематизированными информационными каталогами о персонах, организациях, культовых сооружениях и терминах, действующих и использующихся в конфессиональной сфере на территории РФ.
"Энциклопедия – это, в том числе, база данных по истории и культуре религий народов нашего государства. Данный труд уникален, такого проекта в России еще не было. Эта работа служит популяризации религиозного многообразия и добрососедских взаимоотношений в стране, воспитанию молодежи в духе патриотизма, профилактики псевдорелигиозного экстремизма и терроризма", - считает Зорин.
Зорин подчеркнул, что целевыми группами энциклопедии помимо верующих являются представители светского общества, интересующиеся историей конфессий, культовых сооружений РФ, а также религиоведы, государственные служащие, студенты и другие.
"Актуальность проекта обусловлена необходимостью получения в цифровизированном варианте достоверной информации о культах, традициях, обычаях и уровне распространения религий, исторически исповедуемых на территории РФ", - сказал Зорин.
Он также отметил, что сейчас решается вопрос по финансированию проекта.
"Не думаю, что у авторов энциклопедии "Религии народов России" с этим будут проблемы. В России достаточно фондов, предоставляющих возможности для реализации важных с точки зрения государственной политики масштабных проектов", - заключил Зорин.
Источник: РИА Новости
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