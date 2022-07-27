В России модернизируют первичное звено здравоохранения

С 2022 года в его рамках реализуется федеральный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации», цель которого — организация оказания медицинской помощи рядом с местом жительства, обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения.

Для этого в регионах создают новые объекты, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, и привлекают на них квалифицированные кадры. На старых объектах проводят капитальный ремонт, чтобы обеспечить комфортные условия пребывания пациентов в медицинских организациях. Устаревшее оборудование заменяют, чтобы повысить доступность и качество оказания медицинской помощи.

К 2025 году в нашей стране построят или реконструируют 2 475 медицинских объектов, отремонтируют 6 439 зданий медицинских организаций, для первичного звена закупят 13 355 автомобилей и приобретут 66 574 единиц нового оборудования