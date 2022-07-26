Многие, наверное, помнят, как общественная подвижность дагестанцев подхлестывалась чуть ли не ежедневно появлявшимися объединениями граждан в форме политических партий, народных движений, культурных центров, ассоциаций и землячеств. Например, в 1994 г. официально было зарегистрировано 120 общественных организаций и еще 500 ждали своей очереди. Значительная их часть, бесспорно, играла положительную роль в общественной жизни республики, но были, конечно, и деструктивные силы, преследовавшие личные или групповые корыстные цели.

Общественная активность объяснялась еще и тем, что после развала СССР органы государственной власти и управления нового Российского государства и Дагестана как его составной части находились на стадии формирования.

В Дагестане думали, не пойти ли по пути некоторых поволжских и северокавказских республик, избравших президентскую форму правления. Сейчас, в преддверии 19-й годовщины Конституции РД, с чувством восхищения вспоминаешь, насколько заинтересованными были общественные дискуссии на эту тему, как остро ощущали дагестанцы чувство личной и совместной ответственности за будущее своего горного края, за его социально-политическое и культурное развитие. Забегая вперед, хотелось бы отметить, что такой искренней заинтересованности и остроты сопричастности к происходящему нам сейчас действительно не хватает. Хотя надо признать: криминогенная обстановка тогда была не менее сложной, чем в наши дни, если вспомнить еще и о том, как час от часу росла напряженность и ухудшалась ситуация в соседней Чеченской Республике.

Именно в это время шла интенсивная работа по подготовке проекта новой Конституции РД. Свои конкретные предложения по изменению и дополнению текста Основного Закона присылали как профессиональные юристы, так и простые граждане. Ни одно пожелание не отвергалось с ходу, они сортировались и анализировались в Рабочей группе по подготовке текста этого важнейшего документа, по которому предстояло всем нам жить в последующие годы. Оно и понятно, поскольку дагестанцы хотели иметь сильную, компетентную исполнительную власть, которая покончила бы с разгулом преступности и обеспечила бы мирную созидательную жизнь республики. Новую Конституцию ждали с нетерпением, люди хотели знать, как работает Конституционная комиссия РД, фактически образованная еще в 1990 г. В этих условиях, идя навстречу пожеланиям граждан, было принято решение все заседания этой комиссии и ее Рабочей группы проводить только с участием представителей общественных объединений граждан, в том числе национальных движений и творческих союзов. Как видим, лейтмотивом работы над проектом Конституции РД изначально было максимальное обеспечение мира и спокойствия, межэтнического и межконфессионального согласия в самой многонациональной республике РФ.

Необходимо отметить, что, несмотря на чрезвычайно острый тон дискуссий по проекту Конституции РД, очень широкий разброс представлений об этом документе, дагестанское общество в целом было солидарно в ключевой позиции: Дагестан должен быть единой и неделимой частью РФ. Данная позиция представлялась двуединой по своей сущности. С одной стороны, констатировался и признавался фактор российского федерализма, а с другой — утверждалась и обеспечивалась дагестанская национальная самобытность. Это было очень важно, потому что именно в период подготовки проекта Конституции РД предпринимались попытки обострить состояние межнациональных отношений, особенно в связи с реабилитацией репрессированных и насильственно переселенных народов, в отдельных СМИ появлялись провокационные статьи, стимулирующие нетерпимость и идеи экстремизма. Тем не менее образованный уже тогда государственный Комитет РД по нацполитике и внешним связям (прообраз нынешнего министерства) успешно решал возникавшие в данной сфере вопросы, велась широкая разъяснительная работа. Говоря о тогдашней тяжелой обстановке, мы должны помнить, что именно благодаря взаимной поддержке власти и общества Дагестан оставался островком мира на Кавказе, сотрясаемым вооруженными конфликтами.

На новую Конституцию РД смотрели не только как на документ, из положений которого проистекают все остальные законы и нормативные акты, но и как на легитимное, эффективное средство, способное превратить Дагестан в республику свободных людей, территорию с динамично развивающейся экономикой. Окончательное обсуждение проекта Конституции РД состоялось 10 июня 1994 г. на XXV внеочередной сессии Верховного Совета Дагестана, и тогда же депутаты единогласно приняли Закон РД «О Конституционном Собрании».

Именно это Конституционное Собрание, созванное 26 июля 1994 г., и приняло новую Конституцию РД, по которой мы и живем вот уже 19 лет. С тех пор в жизни дагестанского общества произошли гигантские изменения, подлинный смысл и назначение которых, может быть, и сейчас осмысленны нами не в полной мере. Принимая новую Конституцию РД, дагестанцы дважды на всенародных референдумах отказались от института президентства и предпочли на переходный период коллегиальный орган в лице Государственного Совета РД. В этот период в Основной Закон были внесены изменения, касавшиеся избрания Председателя Госсовета, но наиболее заметные изменения осуществлены в 2003 г., когда был введен пост всенародно избираемого Президента Дагестана. Тогда же наполовину был сокращен депутатский корпус, отныне избираемый пропорционально по партийным спискам и территориальным округам.

Основной закон республики был разработан профессиональными юристами, государственными и общественными деятелями с огромным опытом практической работы при непосредственном участии самого дагестанского народа, поскольку все промежуточные варианты проекта публиковались для всеобщего обсуждения, и это обсуждение не было формальным. Среди наиболее важных предпосылок мы не случайно называем преемственность в законотворческой области, которая обеспечила сохранение всего позитивного опыта, сфокусированного в предыдущих советских конституциях Дагестана, в частности 1936 и 1979 гг. Историческая память не терпит огульной критики, тем более отрицания. Глубокое понимание этого предотвратило наше общество от поспешных шагов и направило его по трудному, но результативному пути поиска наиболее оптимального варианта Конституции на основе согласительных процедур. Примечательно, что даже при наличии полярных политических взглядов и убеждений отдельные люди и целые группы были настроены на то, чтобы внимательно слушать друг друга, понять аргументацию оппонента и пойти на изменение собственной позиции, если того требуют высшие интересы Дагестана и Российского государства в целом. В этом отношении характерна оценка С.Филатова, Руководителя Администрации Президента РФ в тот период, участвовавшего в работе Конституционного Собрания: «Конституция имеет свое неповторимое лицо, заметно отличается от конституций других республик, в полной мере соответствует уникальным условиям Дагестана».

Суммируя вышеизложенное, можно подчеркнуть, что из множества предпосылок наиболее важными в процессе разработки и принятия Конституции РД 1994 г. были следующие: настоятельная необходимость коренного обновления законодательной базы, максимально соответствующей происходящим политическим изменениям и учитывающей общественные ожидания; верность историческому выбору дагестанцев быть вместе с русским народом в составе Российского государства; высокая ответственность за современное положение и будущее Дагестана; стремление к обеспечению прочного межнационального и межконфессионального мира с целью эффективного развития экономики и решения социальных вопросов; готовность отказаться от индивидуальных интересов для достижения общего блага; умение идти на компромиссы и принимать согласованные решения; уважительное отношение к исторической памяти и использование позитивного опыта прошлых поколений.

День Конституции – это дагестанский общенациональный праздник, во время которого мы демонстрируем нашу сплоченность, уважение к Основному Закону нашей жизни, в котором прописаны наши права и обязанности, нами самими же и утвержденные: право на жизнь и свободу, право на труд и охрану здоровья, право на свободу слова и совести.