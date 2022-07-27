Сергей Меликов и Мохаммад Ахмад Аль-Джабер обсудили вопросы сотрудничества Дагестана с ОАЭ

Глава Дагестана Сергей Меликов сегодня встретился с послом ОАЭ в России Мохаммадом Ахмадом Аль-Джабером. Стороны обсудили перспективы сотрудничества между республикой и Объединенными Арабскими Эмиратами.

Во встрече также приняли участие сенатор Ильяс Умаханов, премьер-министр республики Абдулмуслим Абдулмуслимов, члены Правительства Дагестана и Народного Собрания РД.

В самом начале Глава региона поблагодарил делегацию за визит в республику: «Мы высоко ценим тот уровень взаимодействия, который складывается сегодня между Дагестаном и Объединенными Арабскими Эмиратами. Глубоко убежден, что сегодняшняя встреча сможет придать новый импульс нашему сотрудничеству по всем направлениям. Считаю сегодня очень важным обсуждение перспектив наращивания наших торгово-экономических и деловых контактов. Убежден, что у нас есть все возможности для дальнейшего расширения номенклатуры поставляемой продукции. Также рассчитываем на сотрудничество в привлечении новых инвестиций».

Глава региона сообщил, что уделяется внимание направлениям, которые еще больше сближают дружественные народы. Так, в январе 2022 года ансамбль «Лезгинка» посетил Объединенные Арабские Эмираты. Коллектив выступил в рамках культурной программы российского павильона на Всемирной выставке достижений «ЭКСПО-2020» в Дубае.

«Также хотел бы подчеркнуть, что мы сейчас находимся на высоком уровне развития наших двусторонних отношений, но современные политические процессы создают условия для ускорения динамики сотрудничества между нашими народами», – сказал Сергей Меликов.

В продолжении встречи Мохаммад Ахмад Аль-Джабер поделился впечатлениями от пребывания в республике: «Я и мои коллеги очень рады находиться в Дагестане. С первой минуты чувствуются радушие и гостеприимство жителей».

По мнению посла, подобные встречи дают возможность напрямую обсудить перспективы сотрудничества и достичь конкретных результатов. Он подчеркнул, что Россия –стратегический партнер ОАЭ, с которым у страны сложились доверительные отношения.

«Наши страны связывают долгосрочное сотрудничество в политическом, экономическом и гуманитарном направлениях. Это взаимодействие поступательно расширяется и приносит пользу народам наших государств. Эти отношения достигнуты благодаря лидерам двух стран», – сказал Аль-Джабер, добавив, что растет также объем товарооборота между Россией и ОАЭ, который в прошлом году составил более 5 млрд долларов.

Помимо этого, посол рассказал о взаимодействии с регионами России и отметил отношения с Дагестаном.

«Многие по праву считают республику жемчужиной Северного Кавказа с богатым культурным наследием. Регион славится своей уникальной природой, древнейшими историческими памятниками. Дагестан является одним из самых уникальных по этническому составу и традициям регионов России. В этом республика и ОАЭ очень схожи. Наша страна известна своим толерантным восприятием к социальным, этническим, конфессиональным и культурным группам. […]. В ОАЭ работают много россиян, в том числе из Дагестана. Они считают нашу страну своей второй родиной», – подчеркнул посол.

Мохаммад Ахмад Аль-Джабер добавил, что Дагестан обладает большим потенциалом в сфере инвестиционной привлекательности, особенно сельского хозяйства и туризма.

«Мы готовы к сотрудничеству, регион очень важен для нас. Многие в Эмиратах не знают о Дагестане. Думаю, после нашего визита ситуация изменится. Мы готовы работать с нашими коллегами из Дагестана», – сказал посол и предложил создать «дорожную карту» по основным направлениям сотрудничества.

Отдельно он отметил потенциальную роль республики в решении вопросов, связанных с продовольственной безопасностью. По его словам, этой проблеме руководство ОАЭ уделяет особое внимание.

Также, говоря о культурном сотрудничестве, Мохаммад Ахмад Аль-Джабер предложил провести в Дагестане Дни эмиратской культуры. Подобные мероприятия – это способ сближения народов, считает посол. Помимо этого, гость республики отметил развитие туризма в регионе и назвал Дагестан интересной точкой на карте для эмиратских туристов.

Совещание продолжилось докладом Председателя Правительства РД Абдулмуслима Абдулмуслимова. Он заявил о готовности региона обеспечить экспорт дагестанской продукции в Объединенные Арабские Эмираты. В частности, он упомянул о мясе баранины, которая ежегодно производится в республике в объеме до 35 тыс. тонн. В случае заинтересованности иностранных партнеров республиканские производители имеют возможность поставлять на экспорт 5-6 тыс. тонн баранины (в живом и убойном весе) в год, отметил премьер-министр.

Помимо этого, Абдулмуслимов рассказал о потенциале республике в вопросе экспорта риса. По словам докладчика, Дагестан может поставлять на экспорт рисовую крупу в объеме до 10 тыс. тонн в год.

Кроме того, премьер-министр РД сообщил о потенциале для развития садоводства. Он отметил, что одной из самых популярных плодовых культур в республике является абрикос. Ежегодно в Дагестане производится до 20 тыс. тонн абрикоса. Еще одной востребованной плодовой культурой является персик, производство которого в республике ежегодно составляет около 25 тыс. тонн. При соответствующей заинтересованности указанные культуры также могут быть поставлены в регионы Объединенных Арабских Эмиратов, отметил Абдулмуслимов.

Также премьер-министр республики заявил о готовности поставлять в ОАЭ дагестанский виноград, каспийскую рыбу, бутилированную минеральную и столовую воду. Помимо этого, Абдулмуслимов назвал перспективным реализацию совместных с партнерами из Объединенных Арабских Эмиратов инвестиционных проектов в сфере агропромышленного комплекса, а именно строительство мощностей по хранению и переработке сельскохозяйственной продукции.

Выступивший далее руководитель Минпромторга РД Низам Халилов подчеркнул, что в 2021 году товарооборот между Дагестаном и Эмиратами составил 3,2 млн долларов, что в 5 раз больше, чем в 2020 году. Министр представил ряд проектов – инвестиционных ниш, которые республика может предложить для создания на территории Дагестана совместных производств (или со 100-процентным участием иностранного капитала). В частности, Халилов рассказал о производстве строительных материалов. По его словам, в Дагестане производство собственных стройматериалов не поспевает за резко выросшим количеством строек. При этом в регионе есть запасы сырья для производства стройматериалов.

Также министр напомнил, что Объединенные Арабские Эмираты являются поставщиком в Россию и, в частности, в Дагестан, красок и лаков. Учитывая потребность на внутреннем рынке в данной продукции, руководитель ведомства предложил партнерам рассмотреть возможность наладить производство лакокрасочных материалов в Дагестане.

Халилов упомянул возможность создания в республике кожевенного завода, который станет серьезным толчком для развития обувной отрасли и производства кожаных изделий. Он пояснил, что многие дагестанские производители закупают кожу из регионов России.

Помимо этого, Халилов рассказал об инвестиционных возможностях создания в регионе шерстемоечного и шерстеперерабатывающих предприятий, производства лекарственных препаратов и средств индивидуальной защиты. Данные производства, по словам министра, могут быть размещены на одном из семи индустриальных парков, созданных в Дагестане.

Об инвестиционном потенциале в сфере туризма рассказал глава отраслевого ведомства республики Эмин Мерданов. Он отметил, что в Дагестане сформированы 5 туристских кластеров: «Прибрежный кластер», «Горный кластер», «Сулакский каньон», «Кластер активного туризма и рыболовства (Ачикольские озера)» и «Дербент – как центр туризма на Каспийском море». Министр подробно рассказал о каждом кластере и доложил о мерах поддержки инвесторов, реализующих проекты на данных кластерах.

С вопросом о сотрудничестве Республики Дагестан и регионов ОАЭ в сфере образования выступил руководитель Минобрнауки РД Яхья Бучаев. В частности, он говорил о подготовке специалистов международного уровня в сфере туризма, сервиса и гостиничного бизнеса. Министр напомнил, что в Дагестане создан Колледж туризма и сервиса, который начнет набор и подготовку специалистов уже со следующего года. Бучаев предложил создание совместных образовательных программ в области туризма, сервиса и гостиничного бизнеса, а также заключение соглашений о сотрудничестве между колледжем и соответствующими организациями ОАЭ.

На встрече говорилось и о создаваемой в Абу-Даби русской школе. Сергей Меликов предложил в следующем году провести в образовательном учреждении Дни поэта Расула Гамзатова.

В завершение встречи Сергей Меликов поблагодарил делегацию за внимание к республике и конструктивные предложения. Он выразил уверенность в том, что все озвученные посылы будут в дальнейшем проработаны.

«Спасибо за теплый прием и гостеприимство! Мы чувствуем себя здесь так, как у себя на Родине. Уверен, у нас всё получится», – сказал в свою очередь посол.