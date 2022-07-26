Семья – одна из величайших ценностей, созданных человечеством за всю историю своего существования. Особый интерес в формировании семейных ценностей отводится многодетным семьям. Многодетная семья, которая сознательно идёт на многодетность, имеет, как правило, крепкие семейные ценности, чёткую внутреннюю структуру, прочную защиту, традиционно – уважительное уважение к старшим.

В таких семьях легко решаются проблемы и конфликты, у родителей не бывает одинокой старости. Детям, выросшим в дружных семьях, несвойственен эгоизм, потребительское отношение к жизни. Это связано у них с наличием сильной ориентации на удовлетворение нужд окружающих людей, прежде всего родственников. Именно поэтому выходцы из многодетных семей более склонны отдавать приоритет семейным ценностным ориентациям, успешная реализация которых также зависит от умения человека подчинять собственные интересы интересам других людей.

В многодетных семьях есть единство и сплочённость, достаточно прочная защита и уважительное отношение друг к другу. В таких семьях дети очень «замкнуты» друг на друга: старшие играют с младшими, помогая им во всём, тем самым освобождая мать от массы забот. Поэтому, в таких семьях младшие дети быстро приобретают бытовые навыки, навыки общения.

Многодетная семья – это мини – социум со своими внутренними законами: ребёнок в ней оказывается и в роли старшего, и в роли младшего, он должен налаживать контакты с каждым членом семьи, общаться с детьми как своего, так и противоположного пола, учиться уступать, защищать своё мнение, проявлять гибкость. При правильном воспитании дети из многодетных семей обладают более мобильной психикой, устойчивее к стрессам и лучше адаптируются в любом коллективе. Воспитание у детей чувства ответственности в многодетной семье происходит совершенно естественно. Дети с радостью включаются в домашние дела, а совместные дела сплачивают семью. К тому же навыки, которые ребёнок получает в такой семье, пригодятся ему в дальнейшей жизни. Именно в большой семье есть все необходимые условия для преемственности поколений. Дети из многодетных семей лучше подготовлены к браку. Они, на примере своих родителей, понимают различие мужской и женской психологии, умеют идти на компромисс, очень ответственны, мальчики не боятся «женской» работы по дому, умеют ухаживать за младенцами, именно в такой семье существует возрастная иерархия, когда старшие ненавязчиво, последовательно руководят младшими в своей семье, получая от этого положительный результат.

Государственная политика современной России направлена на возрождение ценности многодетной семьи. Государством оказывается всеобъемлющая поддержка многодетным семьям, создаются условия для повышения уровня и качества многодетных семей и её общественного престижа, при том понимании, что ответственность за судьбу своих детей должна нести, прежде всего сама семья.

В народе говорят: Счастлив тот, кто счастлив в своём доме, где большая дружная семья, где всё и все подчинены самому главному – это любви, доверию, взаимопониманию. Именно, благодаря любви у людей создаётся здоровая, крепкая, дружная семья. А это и есть главная ценность человеческих отношений!