В Махачкалу с рабочим визитом прилетел посол ОАЭ в РФ

В рамках обзорной экскурсии по объектам туристической и рекреационной инфраструктуры региона Сергей Меликов показал Мохаммаду Ахмаду Аль-Джаберу одну из главных природных достопримечательностей Дагестана – Сулакский каньон. Это самый глубокий каньон Европы и один из глубочайших в мире. Его протяженность – 53 километра, а глубина достигает 1920 метров.

Затем руководитель республики и посол ОАЭ в России посетили санаторий «Каспий», расположенный на берегу Каспийского моря.

Дагестан в последние годы становится всё более популярным туристическим направлением. Ежегодно на 20-30% растет въездной туристский поток. Так, в 2021 году турпоток составил свыше 1 млн человек. Растут также инвестиции в инфраструктуру туризма. Для дальнейшего развития отрасли в регионе сформированы 5 туристских кластеров: «Прибрежный кластер», «Горный кластер», «Сулакский каньон», «Кластер активного туризма и рыболовства (Ачикольские озера)» и «Дербент – как центр туризма на Каспийском море».

На территории санатория посол ознакомился не только с туристическим потенциалом республики, но и с дагестанскими народными художественными промыслами. Ему продемонстрировали богатство народных ремёсел Дагестана: табасаранские ковры, ботлихские папахи, кизлярские ножи и кайтагскую вышивку.

Следующим пунктом в программе стал осмотр предприятий в сфере промышленности и агропромышленного комплекса.

К примеру, в Карабудахкентском районе сразу несколько успешных хозяйств. Первое – агрофирма «Герей-Тюз», которая занимается выращиванием винограда. Она включает в себя виноградохранилище на 480 тонн, 102 га виноградников и завод по переработке винограда. В этом году ожидается урожай винограда свыше 1800 тонн.

Кроме того, послу ОАЭ показали территорию крестьянско-фермерского хозяйства «Айдиев Бийгиши Абсалутдинович». Оно специализируется на производстве плодов и винограда столовых сортов. Здесь посажено садов интенсивного типа на общей площади свыше 76 га.

Сергей Меликов и Мохаммад Ахмад Аль-Джабер также осмотрели инвестиционную площадку «Уйташ» площадью 132 га. Сегодня здесь есть необходимая инженерная и транспортная инфраструктура и уже реализуется 5 инвестиционных проектов. Один из них введён в эксплуатацию – «ДагПолимер», а 4 – находятся на стадии реализации: Каспийский завод стекловолокна, Завод им. Гаджиева, «Ириб», «Капитал Инвест-Пром». Общий объем фактически привлеченных инвестиций в рамках реализации инвестпроектов составляет свыше 1 млрд рублей, создано 365 рабочих мест.

Помимо обсуждения сотрудничества Дагестана с регионами ОАЭ в торгово-экономической сфере, была затронута важность взаимодействия в культурной и образовательной областях. В этой связи Мохаммаду Ахмаду Аль-Джаберу показали самую крупную мечеть в России, которая строится на территории Духовного центра им. Пророка Исы. В ней смогут совершать намаз одновременно около 23 тысяч верующих.

Комплекс размещен на территории около 25 гектаров между Махачкалой и Каспийском. Площадь здания – 30 тысяч квадратных метров, высота – 17 метров. Внутри предусмотрены отдельные дорожки для туристов, чтобы не мешать молящимся; фонтанный комплекс и даже смотровая площадка для любителей делать селфи.

Центр будет включать в себя реабилитационный центр, детсад, школу, центр детского развития, спорткомплекс, гостиницу, а также ведущую до самого берега моря Аллею героев-медиков. Напомним, около месяца назад Сергей Меликов посетил место строительства центра и выразил готовность внести вклад в «народную стройку».

Знакомство с потенциалом Дагестана Мохаммад Ахмад Аль-Джабер продолжил на территории индустриального парка «Тюбе» в Кумторкалинском районе.

В частности, Мохаммад Ахмад Аль-Джабер и Сергей Меликов осмотрели АО «Керамогранит Дагестан». Это высокотехнологичное предприятие по производству керамической плитки и керамогранита. Керамическая плитка изготавливается с использованием специальных глазурей и красителей, что обеспечивает её высокое качество.

Сегодня продукция компании широко представлена на территории России и является экспортно-ориентированной. За 2021 год объем выручки составил – 642 млн руб., налоговые отчисления – 75,2 млн руб. На заводе работает около 200 человек. Сейчас предприятие реализует инвестпроект, который позволит в два раза нарастить объемы производства.

Дагестанское стекло лучшее в России. Так утверждают на предприятии ООО «Салаватстекло Каспий», которое также сегодня посетили Сергей Меликов и Мохаммад Ахмад Аль-Джабер.

Здесь производят порядка 600 тонн листового стекла флоат-методом в сутки. Руководство предприятия планирует расширение ассортимента выпускаемой продукции и запуск к 2023 году линии по нанесению различных покрытий на листовое стекло.

В пользу стабильности предприятия говорят цифры: в прошлом году объем выручки «Салаватстекло Каспий» – около 4 млн рублей, а налоговые отчисления – 437,5 млн руб. На заводе трудятся 415 человек. Объем экспортируемой продукции составил 980 млн рублей.

Продукция завода имеет сертификат международного стандарта ISO и поставляется в Азербайджан, Армению, Грузию, Казахстан, Киргизию, Узбекистан.

В качестве мер поддержки из республиканского бюджета предоставлены налоговые льготы в виде освобождения от налога на имущество и установлена ставка налога на прибыль 13,5% в части, уплачиваемой в республиканский бюджет.

Посол ОАЭ в России заинтересовался продукцией предприятия «Салаватстекло Каспий». После презентации производства и широкого ассортимента продукции Мохаммад Ахмад Аль-Джабер предложил рассмотреть возможность представить ее на площадке в ОАЭ.

«Мы с Министерством промышленности и торговли России работаем над созданием российской фри-зоны. Может быть, у вас получится экспортировать продукцию в Абу-Даби или в Эмираты в целом через фри-зону и сделать хаб для стран Персидского залива. Мы со своей стороны поможем», – предложил посол ОАЭ.

Сергей Меликов отметил, что международный транспортный коридор «Север-Юг» как раз откроет возможности для правильного выстраивания логистики, в том числе с Объединёнными Арабскими Эмиратами.