Дагестан стал одним из 3-х пилотных регионов, где создаются единые ресурсоснабжающие организации

Заседание Оперативного штаба по обеспечению устойчивости развития экономики Республики с учетом внешних факторов состоялось в понедельник, 25 июля, под руководством Председателя Правительства РД Абдулмуслима Абдулмуслимова.

Премьер-министр заслушал информацию о ситуации в экономическом секторе, о ходе исполнения республиканского бюджета региона, о реализации программы капремонта школ.

Дагестан стал одним из 3-х пилотных регионов, где создаются единые ресурсоснабжающие организации по программе развития СКФО

Предваряя основные вопросы повестки дня, Абдулмуслим Абдулмуслимов отметил, что приоритетной задачей для руководства региона является создание нормальных условий проживания дагестанцев, обеспечение их качественной питьевой водой, бесперебойным электро- и газоснабжением.

Вместе с тем, в настоящее время у ресурсоснабжающих организаций нет достаточных средств для проведения капремонта и реконструкции сетей, что в свою очередь влечет за собой еще большее ухудшение качества предоставляемых услуг.

«Для улучшения сложившейся ситуации в рамках госпрограммы по развитию Северного Кавказа Дагестан стал одним из трех пилотных регионов, где создаются единые ресурсоснабжающие организации, консолидирующие все разрозненные организации водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения», - сообщил он.

Абдулмуслимов нацелил членов кабмина на продолжение основных намеченных работ по строительству инфраструктуры, ремонту объектов:

«Все, что было запланировано должно быть реализовано. Выполнение всех социальных обязательств – наша безусловная обязанность».

Премьер-министр добавил, что важной задачей также является усиление и расширение открытого диалога органов власти и бизнес-сообщества, чтобы те инициативы, которые рождаются в различных структурах, оперативно рассматривались на всех уровнях и внедрялись в экономические и социальные процессы на местах.

В Дагестане ремонтируют 210 школ

Первый заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан Руслан Алиев в своем докладе затронул вопрос реализации федеральной программы капитального ремонта в школах региона.

“У нас за каждым муниципальным образованием закреплен курирующий вице-премьер, руководитель или заместитель руководителя органа власти. Мною курируется город Махачкала.

Сегодня в данном муниципальном образовании остро стоит вопрос капитального ремонта общеобразовательных учреждений. Из предусмотренных на текущий год на капитальный ремонт 887,8 млн рублей на сегодняшний день освоено лишь 146 млн рублей или 16,4%”,- рассказал Алиев.

В ходе заседания была продемонстрирована презентация о ходе и этапе ремонтных работ.

По словам Алиева, на текущий год в городе Махачкала капитальный ремонт проводится в 21 общеобразовательном учреждении. По всем объектам заключены контракты.

В свою очередь, глава Минобрнауки региона Яхья Бучаев отметил, что министерством доведены до администрации города средства в размере 687, 8 млн рублей на обеспечение выплат за выполненные работы.

Общая строительная готовность объектов г. Махачкалы составляет 50%.

При этом особую обеспокоенность вызывают состояние и темпы строительных работ в следующих учреждениях: Лицей № 3 (готовность - 40%); Лицей № 5 (готовность - 40%); Лицей № 8 (45%); СОШ № 28 (35%); Лицей № 39 (45%); СОШ № 6 (40%); Гимназия № 37 (55%); СОШ № 32 (50%).

Далее Абдулмуслим Абдулмуслимов предоставил слово представителям Администрации города.

Как прокомментировала заместитель мэра г.Махачкалы Эмилия Раджабова, администрацией в ежедневном режиме обеспечивается контроль за ходом работ.

При этом, по словам Раджабовой, особую обеспокоенность вызывают те школы, где работы выполняет один подрядчик - ООО «Монолит» - компания, которая не обеспечивала нужные темпы работ.

«Как только мы зафиксировали отставание, недостаточное количество рабочих на объектах, мы пригрозили, что такой подрядчик может войти в реестр неблагонадежных. После этого он усилил работу, и ситуация начала меняться. Мы усиливаем контроль на объектах»,- сказала она.

Эмилия Раджабова добавила, что все работы будут завершены в срок и дети пойдут 1 сентября в обновлённые школы.

Говоря о том, как реализуется программа в республике в целом, Яхья Бучаев также отметил недостаточный процент освоения доведенных до муниципальных образований финансовых средств. Среди тех, кто демонстрирует самые низкие показатели, - Гергебильский, Гунибский и Шамильский районы.

Абдулмуслим Абдулмуслимов заслушал доводы руководства администраций муниципалитетов, после чего призвал их усилить работу, а также напомнил о том, что начала учебного года осталось не так много времени.

Комиссию по приему выполненных работ в рамках капремонта школ создадут в Дагестане

С предложением о создании комиссии по приему выполненных работ в рамках капремонта школ к Председателю Правительства РД Абдулмуслиму Абдулмуслимову обратился его первый заместитель Руслан Алиев. Была отмечена необходимость обеспечения своевременного завершения ремонтных работ в школах.

Министерству образования и науки предложено создать комиссию по приему выполненных работ в рамках капитального ремонта общеобразовательных учреждений.

Абдулмуслим Абдулмуслимов поручил подготовить решение о создании комиссии на утверждение на следующий оперативный штаб и представить Главе РД Сергею Меликову.

В рамках заседания Оперштаба были обсуждены вопросы исполнения республиканского бюджета Республики Дагестан в 2022 году.

Курирующий данное направление Первый вице-премьер Руслан Алиев отметил низкую дисциплину исполнения республиканского бюджета.

«Сегодня бюджет Дагестана составляет 210 млрд рублей, из которых освоены 103,7 млрд или 49,4%. Также имеются проблемы с остатками средств на счетах ГРБС (главных распорядителей бюджетных средств). Одна из причин низкого уровня исполнения бюджета – проблемы в финансировании национальных проектов, стартовавших в 2019 году: их поздняя подготовка и утверждение, внесение изменений в соглашения», - рассказал он.

Абдулмуслим Абдулмуслимов попросил руководителей органов власти (ГБРС), у которых сложились наибольшие суммы неиспользованных средств, объяснить причины сложившейся ситуации. Были заслушаны отчеты Минстроя, Минобрнауки, Минздрава, Минэнерго республики.

По итогам заседания штаба премьер-министр республики поручил усилить работу по реализации мероприятий в рамках нацпроектов, наращивая темпы работы. Он также поручил вести мониторинг с приложением фото, видеоматериалов программы по капитальному ремонту зданий общеобразовательных организаций Республики Дагестан.