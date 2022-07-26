Абдулмуслим Абдулмуслимов прокомментировал трагический случай, произошедший на прошлой неделе в Хунзахском районе, где автомобиль упал с обрыва, в итоге погибла семья с детьми.

Премьер призвал всех глав муниципальных образований посещать места скопления туристов, организовать там стоянки и установить предупредительные знаки.

«Уважаемые главы муниципальных образований! Последняя трагическая ситуация, которая произошла в Хунзахском районе…у меня просто нет слов, это очень неприятный случай. Я выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибшей семьи.

И обращаюсь ко всем главам муниципальных образований, вы, пожалуйста, выходите со своих кабинетов, посещайте эти места, где бывают туристы, посмотрите, какие там есть стоянки», - сказал он.

Глава кабмина констатировал, что Дагестан стал одним из привлекательных для туристов регионов. Только в прошлом году республику посетили более 1 млн туристов, в текущем году их число сильно увеличилось. Но несмотря на то, что профильное министерство проводит большую работу по развитию туризма, в отрасли существуют проблемы.

«По поручению Главы РД Сергея Меликова мы на заседаниях оперативного штаба будем показывать наглядно те или иные негативные моменты, которые имеются в республике в части организации туризма и туристических услуг.

Например, после того как на одном из совещаний у Главы республики были показаны фотографии и озвучена ситуация на Салтинском водопаде, буквально через 3-4 дня по поручению Сергея Алимовича была начата реконструкция территории», - сказал Абдулмуслимов.

Премьер-министр попросил на большом экране продемонстрировать членам Правительства фото- и видеоматериалы, где запечатлены кадры с Казбековского района. На туристических точках разбросан мусор, места для прохождения людей не имеют знаков об обрывах, завалены камнями. Мусор имеется и в водах у Сулакского каньона. Также осталось неисполненным поручение Главы РД по наведению порядка и замене перекошенного столба.

«Сегодня мы хотим показать, какова ситуация у нас в Казбековском районе в поселке Дубки, на Сулакском каньоне. Это тоже у нас один из туристических центров. Это места, которые посещают сотни тысяч туристов. Вот посмотрите, где, по какому месту ходят туристы, неужели нельзя, чтобы проехал бульдозер или грейдер, чтобы выровнять территорию? Поставить там знаки, чтобы люди не ходили.

Я понимаю, поставить там забор или ограждение — это высокозатратное дело, но нужно наводить порядок в этих посещаемых местах. Когда мы с Сергеем Алимовичем были в Дубках, главе муниципального образования было дано поручение, чтобы в течение 14 дней привели в порядок участок и убрали этот перекошенный столб. И вот, пожалуйста, он стоит на месте», - возмутился премьер.

С комментарием выступил врио главы Казбековского района Ильяс Шабазов. По его словам, на нижнем участке установлены ограждения и знаки о том, что проход запрещен, но этого нет на верхнем участке объекта.

«Действительно, верхний участок остался без ограждения, а снизу у нас есть предупредительные знаки, проход запрещен. Я сегодня же отправил людей, чтобы по всему периметру установить железобетонные блоки, чтобы автотранспорт не мог подъезжать. Что касается мусора, мы каждый день мониторим и у нас есть человек, который постоянно убирает на этом участке», - доложил он.

О существующих мерах государственной поддержки по благоустройству туристических объектов рассказал министр по туризму и народным художественным промыслам Эмин Мерданов.

«К нам обращались главы муниципальных образований о том, что у них нет средств на благоустройство территорий. Именно поэтому мы в прошлом году предусмотрели в нашей госпрограмме средства на поддержку муниципальных туристических инициатив, которые собственно и направлены на благоустройство территорий. Помимо этого, у Министерства экономического развития тоже заложены средства на поддержку местных инициатив, в том числе по направлению «туризм». В этом году мы уже провели конкурс и доводим средства до муниципалитетов. В этом году в нашей региональной программе было предусмотрено 60 млн , однако, мы получили только 17 заявок от муниципальных образований. Есть огромное количество возможностей предусмотреть эти средства», - заявил Мерданов.

Как отметил Эмин Мерданов, для того, чтобы заложить необходимое количество средств на следующий год, ведомство должно понимать, каким муниципалитетам и на какие нужды необходимы средства.

В завершение Абдулмуслим Абдулмуслимов поручил министру совместно с руководителем Минэкономразвития РД провести совещание и разъяснительную работу с главами туристических районов республики.