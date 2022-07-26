ЗАМАНА - Валентину Иванову презентовали проект второго этапа реконструкции аэропорта Махачкалы

Валентину Иванову презентовали проект второго этапа реконструкции аэропорта Махачкалы

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26 июля, 2022. Вторник 01:11
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Валентину Иванову презентовали проект второго этапа реконструкции аэропорта Махачкалы
Валентину Иванову презентовали проект второго этапа реконструкции аэропорта Махачкалы.
Валентину Иванову презентовали проект второго этапа реконструкции аэропорта Махачкалы
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По прилёту в республику для федерального руководителя проведена презентация проекта «Второй этап реконструкции аэропорта «Махачкала».

Было отмечено, что международный аэропорт «Махачкала» - является самым южным аэропортом Российской Федерации, его пропускная способность на
внутренних рейсах составляет – 200 пассажиров в час, а международных – 190 пас/час.

В 2021 году сдан в эксплуатацию новый терминал международных авиалиний общей площадью более 8 тысяч квадратных метров и пропускной способностью 190 пассажиров в час.

Как пояснил Ризван Газимагомедов, интенсивность самолетовылетов, допуск новых типов самолетов, в том числе широкофюзеляжных, а также запросы авиакомпаний на прием/выпуск грузовых самолетов требуют скорейшего начала второго этапа реконструкции аэропорта.

В том числе речь идёт о строительстве новой бетонной искусственной взлетной посадочной полосы размером 3200х45 м, расширении перрона с увеличением мест стоянок до 20, и других систем обслуживания и эксплуатации (установка светосигнального оборудования с обоих курсов посадки, устройство водосточно- дренажной системы вдоль новой взлетно-посадочной полосы с очистными сооружениями, строительство основной и стартовой аварийно-спасательных станций).

Необходимо включение второго этапа реконструкции аэропорта Махачкалы в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года (транспортная часть).

В ходе встречи также были обсуждены вопросы финансирования предполагаемых мероприятий.

С пояснениями выступили министр транспорта и дорожного хозяйства РД Джамбулат Салатов, директор АО «Аэропорт Махачкала» Саид Рамазанов.

В свою очередь, Валентин Иванов положительно оценил проект реконструкции воздушной гавани, заверив, что для его реализации будет оказана необходимая поддержка со стороны федерального ведомства.

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