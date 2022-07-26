Руководитель Дагестана поручил проработать вопрос уменьшения налоговой нагрузки для социально важных объектов

Вчера, 25 июля, глава Дагестана Сергей Меликов посетил Республиканский перинатальный центр, где ему продемонстрировали возможности учреждения по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи в области акушерства, гинекологии и неонтологии.

Глава региона осмотрел симуляционно-тренинговый кабинет, отделение реанимации новорожденных, отделение патологии новорожденных, кабинет телемедицины. Пояснения по всем вопросам дал главный врач Низам Османов.

Республиканский перинатальный центр построен в рамках федеральной Программы развития перинатальных центров в России и введен в эксплуатацию в 2017 году. Стационар рассчитан на 120 коек акушерского стационара и 30 коек – отделения патологии новорожденных. Только в прошлом году специалисты центра приняли 5336 родов. За 2021 год пролечили 7756 пациентов, а в консультативно-диагностическом отделении проконсультировали 2895 женщин и 2480 детей.

Перинатальный центр специализируется на ведении преждевременных родов, помощи женщинам с осложнениями беременности, а также при рождении детей с резус-конфликтом, пороками развития. Имеется всё необходимое для выхаживания таких детей: современное оснащение, следящая аппаратура и диагностическое оборудование. В больнице трудится свыше 500 медицинских работников.

Стационар оснащён высокотехнологичным современным оборудованием, в том числе инкубаторами для выхаживания новорожденных, аппаратами искусственной вентиляции легких, ультразвуковыми диагностическими системами экспертного класса с датчиками и приспособлениями для новорожденных и взрослых и так далее.

В центре Сергей Меликов пообщался с пациентками и поинтересовался их самочувствием. Также главе региона рассказали об успехах медучреждения: например, был случай, когда ребёнок родился гораздо раньше срока и весил всего 700 грамм. Профессионализм и внимание специалистов позволили его спасти. Благодарная мама написала медикам письмо с отзывом и поделилась фотоотчетом, который сейчас украшает стену медучреждения. Таких примеров в центре много.

Сегодня же глава региона посетил Детскую республиканскую клиническую больницу им. Н.М. Кураева. Здесь Сергей Меликов ознакомился с работой отделения лучевой диагностики и детской реанимации. Ранее главврач больницы Башир Махачев пригласил главу региона для осмотра больницы, руководитель республики предложение без внимания не оставил.

Учреждение на почти 1000 коек функционирует с 1987 года. В его состав входит 21 стационарное отделение, 10 параклинических и 37 вспомогательных служб, консультативная поликлиника на 300 посещений, дневной стационар и отделение амбулаторной травмы. В хирургических отделениях ежегодно выполняется 4-4,5 тыс. операций. За время деятельности больницы в практику здравоохранения внедрили свыше 80 современных методов хирургической коррекции и лечения различных заболеваний. В консультативной поликлинике больницы квалифицированную медицинскую помощь ежегодно получают 70-80 тыс. детей. С возможностями медицинского учреждения Сергей Меликов ознакомился лично, после чего навестил юных пациентов.

Рентгеновская служба с 5 кабинетами и компьютерными томографом, общеклинические, биохимические, бактериологические лабораторные исследования, эндоскопия, УЗИ и функциональные методы исследования позволяют за короткий период обследовать больного. Кроме того, врачами-хирургами впервые в республике освоены и внедрены в практику современные методы хирургической коррекции пороков развития новорожденных детей. А в 2001 году открыт Центр восстановительной хирургии с наращиванием сосудов, где лечатся взрослые, подростки и дети.

Сразу после осмотра медицинских учреждений Сергей Меликов дал ряд поручений. Так, Правительство РД должно внести предложения по возможности предоставления налоговых льгот на имущество Республиканского перинатального центра.

Отметим, имущество, находящееся на балансе организации, имеет высокую балансовую стоимость и облагается значительным налогом. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества составляет 1,7 млрд рублей, годовая сумма налога на остаточную стоимость недвижимого имущества на сегодня – около 30 млн рублей.

Сергей Меликов отметил, что решение о предоставлении налоговых льгот для подобных объектов назрело давно. Это касается не только медицинских, но и всех социальных учреждений. Учитывая важность той нагрузки, которую они несут, глава региона обозначил необходимость всячески поддерживать эти организации.

По итогам визита в детскую больницу Сергей Меликов поручил представить предложения по завершению строительства блока «Б», куда войдут стационар на 300 коек и консультативно-диагностическое отделение, и актового зала. Строительство блока «Б» было начато еще в 1987 году, однако из-за отсутствия финансирования работы не завершены.

Что касается актового зала, его начали строить во дворе больницы в 2020-2021 годах за счет средств меценатов, но не завершили. Остается нерешенным вопрос принятия строения на баланс Минимущества РД и выделения финансовых средств на завершение строительства.

Сергей Меликов напомнил, что наличие объектов незавершенного строительства – это одна из основных проблем региона. Так, зачастую даже практически достроенные объекты не принимаются на баланс должным образом и в итоге ветшают.

Кроме того, глава республики поручил решить вопросы с теплоснабжением организаций с учётом того, что Дагестан уже активно готовится к осенне-зимнему периоду.

В целом, Сергей Меликов остался доволен увиденным в обоих медицинских учреждениях, поблагодарил врачей за работу, а Минздрав региона и главу ведомства Татьяну Беляеву – за вклад в развитие подобных объектов.