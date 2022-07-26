Глава РД встретился с замминистра транспорта РФ Валентином Ивановым

Вчера, 25 июля, глава Дагестана Сергей Меликов встретился с заместителем министра транспорта России Валентином Ивановым, который накануне прибыл в регион с рабочим визитом.

В мероприятии также приняли участие заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан Ризван Газимагомедов, министр транспорта и дорожного хозяйства республики Джамбулат Салавов, генеральный директор АО «Объединенная приборостроительная корпорация» Государственной корпорации «Ростех» Сергей Сахненко и начальник ФКУ Упрдор «Кавказ» Александр Лукашук.

В рамках рабочей поездки Валентин Иванов посетил объекты дорожной инфраструктуры, ознакомился с перспективами развития транспортного потенциала республики и с ходом выполнения работ по реконструкции автомобильного пункта пропуска через государственную границу РФ «Яраг-Казмаляр».

Сергей Меликов поблагодарил Валентина Иванова за приезд в республику и отметил важность развития транспортной инфраструктуры Дагестана в условиях развития транспортного коридора «Север-Юг».

В ходе встречи было отмечено, что, помимо «Яраг-Казмаляр», реконструкция в ближайшие годы ожидает и другие пограничные переходы – «Ново-Филя» и «Тагиркент-Казмаляр». Что касается железнодорожного перехода, здесь планируется добавление нового пункта перехода – «Самур-2».

«Уверены, что в части пограничных переходов «узких мест» не будет. До конца этого года завершим «Яраг-Казмаляр», остальные – до конца 2025 года», – отметил Иванов.

Касаясь темы развития Махачкалинского морского торгового порта, заместитель федерального министра подчеркнул, что количество заявок на Транскаспийский маршрут в сторону Ирана почти в два раза возросло. По прогнозам грузопоток будет увеличиваться. В этой связи предполагается проводить работу с портом для увлечения потока судов.

По автомобильным дорогам в направлении Азербайджана также реализуется программа, в рамках которой в этом году реконструируют 43 километров дорог, а в 2023 году планируется – 68 километров. Кроме того, на встрече было отмечено, что в настоящее время документы по проекту дорог по обходу Дербента проходят экспертизу, а Хасавюрта – планируется выйти на экспертизу до конца сентября.

По словам Сергея Меликова, некоторые зарубежные партнеры рассматривают развитие транспортных связей гораздо дальше приграничных государств, вплоть до трансформации перевозок по Персидскому заливу.

«Мир развивается по спирали и сегодня возвращается Великий шелковый путь. В этом отношении свои преференции мы должны отрабатывать с высоким качеством и высокими дивидендами для республики и страны», – сказал Меликов.

По итогам совещания был принят ряд протокольных решений по дальнейшему развитию транспортной сферы республики.