Программа визита была в первую очередь связана с изучением состояния и перспектив развития овцеводства в регионе.

Осмотреть стадо, ознакомиться с процессом доения овец, сыроделием, оценить качество молочной продукции на высокогорном склоне под открытым небом премьер-министр Дагестана прибыл в местность вблизи села Чорода вдоль реки Джурмут.

Завершением визита стало совещание в необычном формате – под открытым небом, на земле. О том, какие сложности есть в этой работе и какую помощь может оказать Правительство республики, рассказали местные жители, аграрии, чабаны.

По словам Абдулмуслима Абдулмуслимова, овцеводство - одно из приоритетных направлений агропромышленного комплекса Дагестана, имеющее большое народнохозяйственное значение для увеличения производства мяса, шерсти, молока.

«Овцеводство — это отрасль, требующая больших усилий и настойчивости, начиная от чабана, и заканчивая всеми специалистами, работающими в этой отрасли. Тяжелый труд в сложных природно-климатических, порой в экстремальных условиях, связанных с длительными перегонами, перевозками овец и коз с одних сезонных пастбищ на другие, что обусловлено отгонной системой ведения отрасли в нашей республике, еще больше осложняют труд работников этой отрасли. Но, несмотря на такие условия, овцеводство всегда было и остается одним из традиционных отраслей животноводства в республике», - отметил Абдулмуслимов, говоря о важности развития отрасли в целом.

Республика Дагестан находится на первом месте по количеству поголовья овец и коз среди регионов Российской Федерации.

В настоящее время в регионе разводят овец следующих пород: дагестанская горная, лезгинская, тушинская, андийская, грозненская, эдильбаевская. В республике имеется 52 племенных предприятия, включенных в племенной регистр России.

Как рассказал премьер-министр, одной из основных подпрограмм государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», утвержденной постановлением Правительства РД, является «Развитие отраслей агропромышленного комплекса», где важнейшим индикатором определено маточное поголовье овец и коз в сельхозорганизациях, КФХ, включая индивидуальных предпринимателей.

За 2021 год и по состоянию на 15 июля 2022 года 881 сельскохозяйственным товаропроизводителям (овцеводам) республики оказана государственная поддержка на возмещение части затрат на развитие мясного животноводства (овец и коз, в том числе ярки и козочки от года и старше) на сумму 333,805 млн рублей.

Говоря о сыроделии в Дагестане, Абдулмуслим Абдулмуслимов отметил, что дагестанская овечья брынза становится все более востребованной., каждый год в регионе производится более 100 тонн овечьего сыра.

«Сегодня мы увидели, как производят экологически чистую продукцию, здесь никаких химикатов, никаких искусственных веществ для приготовления сыра не используется, все естественным путем. Есть проблема с логистикой и маркетингом, будем прорабатывать возможности поддержки этого направления», - сказал Абдулмуслимов, говоря о сыроделии.

Будут поддержаны и инициативы, предложенные в ходе обсуждения развития отрасли овцеводства.

Как заявил Абдулмуслим Абдулмуслимов, на хозяйствах Тляратинского района следует организовать откормочные площадки, чтобы обеспечить круглогодичный откорм скота.

«У нас есть поголовье, чтобы с этого поголовья получить больше продукции - мясо, шерсть - давайте будем его кормить. Будем увеличивать площади под кормовые культуры - сеять люцерну, суданку, сорго и так далее», - констатировал он.

Также он напомнил, что в Кизилюрте планируется строительство мясокомбината полного цикла, там можно использоваться мясо овец, выращенных в Тляратинском районе.

Абдулмуслиим Абдулмуслимов рассказал местным аграриям и о возможностях приобретения техники в лизинг, предусмотрена господдержка по данному направлению.

По итогам визита все озвученные вопросы и предложения по развитию отрасли овцеводства будут прорабатываться Правительством Дагестана совместно с муниципальным образованием.

Добавим, что окотная компания в республике в текущем году завершена со следующими результатами: в зонах отгонного животноводства из подлежащих окоту 979 тыс. 713 голов овцекозоматок на отчетную дату окотилось 973 тыс. 181 голов, что составляет 99,3%. Получено ягнят 946 тыс. 603 голов. Средний выход ягнят на 100 овцематок составил 98%, а по республике составил 96,5 %.