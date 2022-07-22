Премьер-министр напомнил, что до начала нового учебного года осталось чуть больше месяца.

«Образовательные учреждения являются местом массового скопления детей с различными особенностями здоровья, поэтому сегодня нужно обсудить важные вопросы, связанные с оказанием медицинской помощи детям и подросткам, которые воспитываются в детских садах и школах, а также обеспеченность образовательных учреждений медицинским персоналом и финансирование их содержания», - сказал Абдулмуслимов.

Как сообщил премьер-министр, в последние годы в Дагестане в рамках госпрограммы Российской Федерации «Развитие образования» и республиканской инвестиционной программы активно ведется строительство новых школ и дошкольных организаций. В 2021 году введены в строй 11 школ и 27 детсадов, в 2022 году планируется сдать еще порядка 49 объектов образования, в том числе 20 школ и 29 детсадов:

«Наряду с подбором персонала на педагогические должности, необходимо позаботиться и о том, чтобы в школе имелся и медицинский работник. Медицинское обслуживание детей в образовательных учреждениях сегодня гарантировано государством! Но во многих муниципалитетах сегодня возникают сложности с решением данного вопроса.

За охрану здоровья и гармоничное развитие детей в период обучения двустороннюю ответственность несут как образовательное учреждение, так и отрасль здравоохранения, в целом Правительство Республики Дагестан и главы муниципальных образований», - подчеркнул премьер-министр.

Абдулмуслимов также отметил, что оказание первичной медицинской помощи в период обучения должно обеспечиваться органами исполнительной власти в сфере здравоохранения, а предоставление оснащённого кабинета, отвечающего всем стандартам - это забота школы. «В соответствии с нормативами, потребность в медицинских работниках, только по введенным в прошлом году и планируемых к вводу в эксплуатацию в 2022 году объектам образования, составляет порядка 160 единиц. Это 37 врачей и 123 медсестер», - подчеркнул премьер.

По словам Абдулмуслима Абдулмуслимова на медработников школ и дошкольных образовательных учреждений лежит большая ответственность, они не только оказывают экстренную и первичную помощь ребенку, но и занимаются профилактической работой: проводят прививочную кампанию, ведут учет заболевших во время эпидемии, и при превышении определенного уровня заболеваемости своевременно обеспечивают введение карантина, проводят просветительские беседы с детьми о соблюдении санитарно-гигиенических требований и ежедневно пробуют еду на вкус в школьной столовой и много другое.

О ситуации с потребностью в медицинских работниках в муниципальных дошкольных и общеобразовательных учреждениях рассказал министр образования и науки РД Яхъя Бучаев.

Как отметил министр, при отсутствии отделения медицинской помощи обучающимся первичная медико-санитарная помощь может оказываться в кабинетах, здравпунктах медицинской организации или иного юридического лица, осуществляющего медицинскую деятельность.

Также министр сообщил, что введение в штат должности медицинских работников в общеобразовательных организациях возможно при наличии в организации лицензированного медицинского кабинета, а также лицензии, на оказание медицинских услуг исходя из норм: врач педиатр 1 единица на 1000 обучающихся и медицинская сестра 1 единица на 100 - 500 обучающихся.

На сегодняшний день по результатам проведенного мониторинга выявлено, что из 1396 общеобразовательных организаций республики лицензия на осуществление медицинской помощи получена 182 организациями. Из 1059 дошкольных образовательных организаций лицензию на осуществление медицинской деятельности получили 144.

«1105 школ или 79,2% от общего количества общеобразовательных организаций заключили договора на оказание медицинской помощи с учреждениями здравоохранения, у 137 организаций договоры не заключены по причине отсутствия финансовых средств для оборудования медицинских кабинетов.

Что касается детских общеобразовательных организаций, договора с учреждениями здравоохранения заключили 574 организации, или 54,2 % от общего количества», - озвучил министр.

Завершая свое выступление, Яхъя Бучаев предложил в тех случаях, когда в образовательных организациях отсутствуют лицензированные медицинские кабинеты, заключать договора на оказание услуг школьникам и воспитанникам детсадов с медицинскими организациями.

Далее с докладом об организации оказания медицинской помощи в дошкольных и общеобразовательных организациях выступила министр здравоохранения республики Татьяна Беляева. На сегодняшний день в организации оказания медицинской помощи в образовательных организациях имеется две проблемы: это низкий процент школ и детских садов, имеющих лицензированные медицинские кабинеты и отсутствие штатов медицинских работников для работы во вновь открываемых и вводимых в эксплуатацию организаций.

По словам Беляевой, подведомственные медицинские организации районного и городского звена не в состоянии взять на себя содержание прироста штатной численности медицинского персонала вновь создаваемых общеобразовательных учреждений республики.

«Принимая во внимание тот факт, что Федеральный закон№ 273-ФЗ допускает наличие в образовательных организациях медицинских работников, предлагаю обеспечить содержание дополнительных штатных единиц медицинского персонала, обслуживающих общеобразовательные учреждения республики, за счет средств бюджета муниципальных образований или средств республиканского бюджета», - заключила она.

Подводя итоги совещания, Абдулмуслим Абдулмуслимов рекомендовал главам муниципалитетов принять необходимые меры по лицензированию медицинских кабинетов в дошкольных и общеобразовательных организациях, а также дал поручение ответственным ведомствам рассчитать необходимую численность медицинских работников, оказывающих медицинскую помощь во введенных в строй в 2021 году дошкольных и общеобразовательных организациях, а также планируемых к вводу в эксплуатацию в 2022 году и определить необходимый объем финансирования.