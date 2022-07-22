Мероприятие прошло с участием руководителей отгонных ветеринарных управлений и лабораторий муниципальных образований.

С основным докладом об итогах деятельности выступил Председатель регионального Комитета по ветеринарии Магомед Шапиев.

Глава ветеринарной службы отметил, что перед ветеринарной службой стоят важные задачи по сохранению благополучной эпизоотической обстановки в республике, обеспечению выпуска продуктов и сырья животного происхождения безопасного в ветеринарно-санитарном отношении, выполнению мероприятий, направленных на защиту населения от болезней, общих для человека и животных, а также на охрану территории республики от заноса заразных заболеваний животных.

Магомед Шапиев подчеркнул, что в настоящее время ситуация в республике характеризуется как благополучная по таким особо опасным заболеваниям, как ящур, сибирская язва, оспа овец, грипп птиц, заразный узелковый дерматит, туберкулез и другие. Обращаясь к коллегам, он подчеркнул, что невозможно добиться устойчивого развития животноводства без обеспечения эпизоотического благополучия.

«В этом году, в отличие от прошлого, успешно завершилась зимовка скота и есть хорошие предпосылки для увеличения животноводческой продукции. Но, вместе с тем, имеется ряд проблем, которые предстоит решить, и от которых зависит благополучие наших людей. Наиболее актуальными являются заболевания людей и животных бруцеллезом, а также лейкоз крупного рогатого скота», - сказал Магомед Шапиев.

Он также напомнил, что недавно в республике находились специалисты ФГБУ «Центра Ветеринарии» для оказания консультативно-методической помощи в рамках трехстороннего соглашения между Министерством сельского хозяйства РФ, ФГБУ «Центр ветеринарии» и Комитетом по ветеринарии РД.

«Делегация из «Центра Ветеринарии» в рамках реализации мероприятий по обеспечению лекарственными средствами и препаратами для ветеринарного применения и противоэпизоотических мероприятий, предложила целый ряд рекомендательных предложений по совершенствованию деятельности районных и городских ветеринарных управлений, лабораторий по учету, хранению, списанию и эффективному использованию ветеринарных препаратов, оплачиваемых за счет средств федерального бюджета», - завершил Шапиев.

Выслушав доклад, вице-премьер республики Нариман Абдулмуталибов отметил огромную работу ветеринарных специалистов по обеспечению эпизоотического благополучия республики.

«В настоящее время республика занимает первое место по количеству поголовья овец в России и в числе лидеров по численности крупного рогатого скота. Большая роль в увеличении животноводческой продукции отводится ветеринарной службе, от работы которой зависит социально-экономическая стабильность жителей нашей республики, ведь такими болезнями как бешенство, туберкулез, бруцеллез, сибирская язва болеют не только животные, но и люди.

В свою очередь, хочу особо отметить, что Правительство республики всегда оказывает всемерную поддержку ветеринарной службе. За последние два года были выделены деньги на закупку двух автомашин повышенной проходимости на базе «КАМАЗ» для проведения лабораторно - диагностических исследований, закуплено современное лабораторное оборудование, построено и готово к сдаче новое здание Бабаюртовской зональной ветеринарной лаборатории, произведен капитальный ремонт более 30 ветеринарных учреждений, повышена заработная плата специалистов», - заключил Нариман Абдулмуталибов.