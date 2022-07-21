В Дагестане с начала года 12 взрослых и двое детей погибли в результате пожара

Сегодня, 21 июля, на базе издания «Дагестанская правда» прошла пресс-конференция с участием заместителя начальника Главного управления МЧС России по Дагестану полковника Эльдара Хамавова.

Темой для обсуждения стал пожароопасный сезон.

Как сообщил гость в начале встречи, оперативная обстановка с пожарами в регионе сложилась следующим образом: 1500 пожаров произошло с начала текущего года, из них более 50 процентов пожаров происходят в частном жилом секторе.

Кроме того, порядка 14 человек погибли в результате пожара, среди погибших были двое детей.

Напомним, что трагедия с детьми произошла в марте – в частном жилом доме в селе Анди Ботлихского района в результате возгорания погибли женщина с двумя детьми.

По словам Хамавова, ежегодно в регионе каждый сезон проводятся надзорно-профилактические операции, которые начинаются в новогодние праздники каждый год.

«Во всех заведениях с обслуживающим персоналом проводится инструктаж о мерах безопасности», – отметил он.

Следом наступают надзорно-профилактические мероприятия в пожароопасный период, то есть подготовка объектов жилого сектора.

«В рамках данного сезона у нас ежегодно утверждается перечень населенных пунктов, подверженных угрозе распространения пожара и перехода огня к лесным массивам. Таких муниципалитетов в республике 46», – уточнил гость.

Кроме того, утверждается перечень организаций, которые прилегают к лесным массивам. В этих объектах проводятся особые мероприятия, заранее разрабатываются паспорта безопасности объектов, где указывается комплекс превентивных мер.

Также каждое муниципальное образование готовит план мероприятий: опашка территорий, уборка сухой растительности, создаются патрульные группы по контролю подготовки к пожароопасному сезону.

Было отмечено, что за последние две недели в регионе насчитывается более 500 возгораний сухой растительности, что объясняется недобросовестным выполнением предписаний к пожароопасному периоду должностными лицами того или иного населенного пункта.

Также Хамавов отметил, что в результате возгорания сухой травы могут пострадать жилые дома. В пример он привел недавний случай в селе Параул, когда огонь от травы перекинулся на жилой дом. Виной тому послужили находящиеся рядом с домом горючие стройматериалы.

Хамавов рекомендовал населению не пренебрегать следующими рекомендациями в пожароопасный период: необходимо очищать дачные участки от сухой растительности, не создавать складирование горючих материалов. А если складирование дров и стройматериалов на участках всё же производится, учитывать противопожарное расстояние от жилого дома.

Следующие надзорно-профилактические мероприятия наступают в мае: операция «Школы» и «Летний отдых».

«Проводится обследование образовательных учреждений, чтобы к началу учебного года все выявленные недочеты были устранены».

Одновременно обследуются все оздоровительные учреждения, в том числе пришкольные лагеря. В регионе их насчитывается более 120 – 21 стационарный и 101 пришкольный лагерь.

«В каждой смене проводятся дни безопасности в лагерях, в которых участвуют все подразделения Главного управления: пожарные надзоры, инспектора ГИМС, психологи, медицинские работники, служба пожаротушения. Учим детей способам плавания, а также способам самоспасения», – отметил полковник.

В сентябре сотрудники МЧС Дагестана в рамках надзорно-профилактических мероприятий занимаются объектами здравоохранения: обследование всех больниц и социальных объектов.

Далее переходят к отопительному сезону, в котором будут задействованы соцслужбы.

«Это обход многодетных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. По программе “Извещатель в каждый дом” мы устанавливаем автономные извещатели в дома семей, находящихся в трудной жизненной ситуации», – поделился Хамавов.

В завершение встречи замначальника Главного управления МЧС Дагестана Эльдар Хамавов отметил самоотверженность местных жителей во время критических ситуаций.

«Во время пожара они первые приходят на помощь, чем, могу сказать точно, не может похвастаться ни один другой регион», – подчеркнул он.

Однако Хамавов напомнил, что прежде, чем оказывать помощь при тушении пожара, необходимо уточнить у спасателей чем именно они могут помочь, а не бросаться в очаг возгорания.