Цифровая платформа МСП поможет предпринимателям получить поддержку дистанционно

Цифровая платформа МСП запущена в начале 2022 года в рамках федерального проекта «Создание Цифровой платформы с механизмом адресного подбора и возможностью дистанционного получения мер поддержки и специальных сервисов субъектами малого и среднего предпринимательства и самозанятыми гражданами». Ее разработчиком стала АО «Корпорация «МСП».

Одним из ключевых условий запуска цифровой платформы было участие самих предпринимателей во всех этапах ее создания – от определения наиболее востребованных сервисов, которые нужны бизнесу в цифровом виде до участия в их разработке и тестировании.

Сейчас предпринимателям и лицам, планирующим начать свой бизнес, уже доступны 18 различных сервисов, включая «Региональные меры поддержки» (на текущий момент представлены меры поддержки 14 субъектов РФ), а также «Антикризисные меры поддержки», в том числе региональные.

Одними из наиболее актуальных мер поддержки в условиях экономических санкций являются сервисы «Покупка ПО со скидкой 50%», который позволяет оставить заявку на приобретение российского программного обеспечения со скидкой без предоставления дополнительных документов, а также «Производственная кооперация и сбыт», в частности «Витрина закупок малого объема по 223-ФЗ».

Цифровая платформа МСП расположена здесь.