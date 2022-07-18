Одним из ключевых условий запуска цифровой платформы было участие самих предпринимателей во всех этапах ее создания – от определения наиболее востребованных сервисов, которые нужны бизнесу в цифровом виде до участия в их разработке и тестировании.
Сейчас предпринимателям и лицам, планирующим начать свой бизнес, уже доступны 18 различных сервисов, включая «Региональные меры поддержки» (на текущий момент представлены меры поддержки 14 субъектов РФ), а также «Антикризисные меры поддержки», в том числе региональные.
Одними из наиболее актуальных мер поддержки в условиях экономических санкций являются сервисы «Покупка ПО со скидкой 50%», который позволяет оставить заявку на приобретение российского программного обеспечения со скидкой без предоставления дополнительных документов, а также «Производственная кооперация и сбыт», в частности «Витрина закупок малого объема по 223-ФЗ».
Цифровая платформа МСП расположена здесь.