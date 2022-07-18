В Дагестане бесплатно подвели газовые трубы к 352 домовладениям

В Дагестане продолжаются работы по социальной газификации. Жители подали уже более 2,5 тысячи заявок.

С газораспределительной организацией заключено 1588 договоров на технологическое присоединение, из них подведены газовые трубы к 352 домовладениям. Оставить заявку на участие можно любым удобным способом: через портал госуслуг, в МФЦ или на сайте единого оператора газификации https://connectgas.ru. ДОГАЗИФИКАЦИЯ



