С газораспределительной организацией заключено 1588 договоров на технологическое присоединение, из них подведены газовые трубы к 352 домовладениям. Оставить заявку на участие можно любым удобным способом: через портал госуслуг, в МФЦ или на сайте единого оператора газификации https://connectgas.ru. ДОГАЗИФИКАЦИЯ
В Дагестане бесплатно подвели газовые трубы к 352 домовладениям
- Автор Шахри
- 18 июля, 2022. Понедельник 09:43
В Дагестане продолжаются работы по социальной газификации. Жители подали уже более 2,5 тысячи заявок.
С газораспределительной организацией заключено 1588 договоров на технологическое присоединение, из них подведены газовые трубы к 352 домовладениям. Оставить заявку на участие можно любым удобным способом: через портал госуслуг, в МФЦ или на сайте единого оператора газификации https://connectgas.ru. ДОГАЗИФИКАЦИЯ
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