ЗАМАНА - В Дагестане бесплатно подвели газовые трубы к 352 домовладениям

В Дагестане бесплатно подвели газовые трубы к 352 домовладениям

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18 июля, 2022. Понедельник 09:43
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В Дагестане продолжаются работы по социальной газификации.  Жители подали уже более 2,5 тысячи заявок.

В Дагестане бесплатно подвели газовые трубы к 352 домовладениям
Информация

С газораспределительной организацией заключено 1588 договоров на технологическое присоединение, из них подведены газовые трубы к 352 домовладениям. Оставить заявку на участие можно любым удобным способом: через портал госуслуг, в МФЦ или на сайте единого оператора газификации https://connectgas.ru. ДОГАЗИФИКАЦИЯ

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