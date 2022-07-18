ЗАМАНА - Санкции не замедлят темпы бесплатной догазификации домов жителей Дагестана

Санкции не замедлят темпы бесплатной догазификации домов жителей Дагестана

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18 июля, 2022. Понедельник 09:39
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Об этом сообщил гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» Ленар Мансуров.

Санкции не замедлят темпы бесплатной догазификации домов жителей Дагестана
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Глава компании заявил, что в 2022 году бесплатная догазификация охватит 2147 домовладений. «Для этого нам предстоит построить 183 километра газовых труб. Это действительно большой объем работ. И, учитывая сложный рельеф республики, работы будут проходить в самых нестандартных локациях: это может быть, как равнинная часть, так и сложные горные уклоны, и возвышенности. Что касается санкций, то здесь также каких-то серьезных рисков не видим и трудностей не испытываем. Хотя бы потому, что наша страна и промышленный сектор более чем в достаточном количестве способны обеспечивать потребности в трубопроводах и других комплектующих для строительства объектов газификации», — сказал Мансуров.
 

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