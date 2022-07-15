Премьер-министр отметил, что в Дагестане созданы все условия для успешной реализации инвестиционных проектов в промышленности, сельском хозяйстве, туризме, строительной отрасли и дорожном хозяйстве.

«Из 49 инвестиционных проектов, входящих в реестр инвестиционных проектов Республики Дагестан, 15 проектов на сумму более 18 млрд рублей реализуются в сфере агропромышленного комплекса. В настоящее время отрасль лидирует по инвестиционной активности в регионе. На предыдущем заседании Правительства мы рассматривали вопрос из области медицины, сегодня на повестке не менее важный вопрос строительной отрасли», - сказал Абдулмуслимов.

После вступительной речи слово было предоставлено руководителю Агентства по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан Артему Хрюкину.

Как отметил руководитель Агентства, строительный комплекс относится к числу ключевых отраслей экономики республики. Он объединяет около 3 тыс. подрядных организаций, предприятий промышленности строительных материалов и конструкций, проектных, научно-исследовательских, инжиниринговых и других структур различных форм собственности, связанных с его функционированием.

«В сфере строительства и дорожного хозяйства в республике реализуется 3 проекта на общую сумму 319,2 млрд рублей: «Реконструкция (строительство) объектов федеральной собственности, в том числе строительство новой взлетно-посадочной полосы», инициатор АО «Международный аэропорт «Махачкала», «Строительство микрорайона «Лазурный берег» и «Комплексное развитие территории микрорайона «Южный» города Дербент»», - рассказал Хрюкин.

Первый проект предусматривает реконструкцию объектов федеральной собственности и строительство новой взлетно-посадочной полосы. Общая стоимость проекта – 10 684,5 млн. рублей, его инициатором выступает АО «Международный аэропорт «Махачкала».

По словам Артема Хрюкина, в результате работы, проведенной Агентством по предпринимательству и инвестициям РД в конце 2021 года, Минэкономразвития России одобрена заявка от республики и проект реконструкции аэропорта «Махачкала» включен в сводный перечень новых инвестиционных проектов, которому будет подведена инфраструктура на сумму 380 млн рублей.

«В виду неудовлетворительного технического состояния внешних сетей, обеспечивающих электроснабжение аэропорта, а также в целях недопущения нарушения бесперебойности и снижения надежности электроснабжения объектов аэропорта, и, следовательно, безопасности полетов, внесены изменения в Соглашение о намерениях по реализации проекта, актуализированная стоимость строительства объектов инфраструктуры данного проекта составляет 515,01 млн рублей.

Предложения по корректировке объектов инфраструктуры вышеуказанного проекта направлены в адрес Минэкономразвития России», - отметил Артем Хрюкин.

Также глава ведомства отметил, что в соответствии с распоряжением Правительства Республики Дагестан Минстрой РД определен главным распорядителем бюджетных средств на создание объектов инфраструктуры новых инвестиционных проектов.

Инвестпроект «Строительство микрорайона «Лазурный берег» реализуется по инициативе ООО «Капитал-Инвест». Проектом планируется возведение города-спутника «Лазурный берег» общей площадью застройки 498 га. В рамках проекта планируется проектирование и строительство магистрального водовода Чиркей - Махачкала - Каспийск, Российская Федерация, Республика Дагестан, города Махачкала, Каспийск с мощностью - 210 тыс. куб. метров в сутки, протяженностью 73 км и диаметром - 1420 - 1020 мм.

Третий проект – это «Комплексное развитие территории микрорайона «Южный» города Дербент», инициатор проекта Фонд СГДРИ «Новая земля». Проектом предусмотрено строительство полноценного городского района мирового уровня в г. Дербент за счет собственных средств инициатора проекта.

Как уточнил Артем Хрюкин, в 2021 году проекту была оказана поддержка со стороны государства в части предоставления земельного участка в аренду без торгов общей площадью 164 га в г. Дербент в соответствии с законом Республики Дагестан от 17.11.2015 года № 94.

В рамках заседания также выступил министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан Артур Сулейманов.

По итогам совещания Министерству строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан поручено совместно с органами местного самоуправления муниципальных образований Республики Дагестан провести сбор исходно-разрешительной документации по инвестиционному проекту «Второй этап реконструкции аэропорта «Махачкала», а также подготовить сметы на проектно-изыскательские работы по проекту.