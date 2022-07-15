Премьер-министр Дагестана отметил, что относит этот проект в категорию важных и весьма перспективных проектов для республики.

«Этот вопрос неоднократно становился темой обсуждения на наших совещаниях, создана межведомственная рабочая группа. Сегодня хотелось бы, чтоб вы коллегиально рассмотрели его, оценили целесообразность, посмотрели, что нужно для его реализации»,- обратился премьер к членам Правительства РД.

В целях реализации проекта создано юридическое лицо - ООО "Дагмясо", учредителем которого выступает АО "Корпорация развития Дагестана" – институт развития со 100% государственным капиталом РД.

Проектом предполагается создание комплексного производства полного цикла переработки мяса и производства мясной продукции мощностью 700 голов мелкого рогатого скота и 50 голов крупного рогатого скота в смену.

Также ООО «Дагмясо» предполагает организовать производство переработки молока и производства молочной продукции мощностью 5 тонн в смену, наладить производство переработки рыбной продукции, производства наукоемких комбикормов. Помимо этого, планируется организовать переработку шкур и шерсти, производство кожи и топса, а также построить зернохранилище на 10 тыс. тонн хранения.

Как рассказал руководитель Агентства по предпринимательству и инвестициям РД Артём Хрюкин, ввиду того, что в СКФО интенсивно развиваются отрасли растениеводства и животноводства, в Республике Дагестан есть все предпосылки для создания регионального мясного кластера.

«Агропромышленный парк находится в удобном географическом расположении для организации логистики на федеральной трассе в центре республики между Европейской частью России и Ближним Востоком. Реализация проекта позволит реализовать программу Роста экспортного потенциала Республики Дагестан»,-прокомментировал Хрюкин.

Говоря об экономической эффективности проекта для аграриев, он отметил, что она, в первую очередь, заключается в повышении конкурентоспособности, увеличении доли на продовольственном рынке России, открытии возможностей для экспорта. А для государства это стабилизация цен на продукцию, замещение импортной сельхозпродукции, увеличение числа рабочих мест, легализация теневого оборота сельхозпродукции, создание национальных технологий хранения и переработки пищевой продукции и т.д.

Было отмечено, что механизмами реализации проекта станет вовлечение науки и кооперация с производством, создание пула сервисных компаний ( с участием ДагГАУ) как способа быстрого и эффективного тиражирования современных технологий на широкий круг небольших сельскохозяйственных товаропроизводителей, что позволит создать общедоступную инфраструктуру, повысить качество услуг и увеличить качество государственных инвестиций в эффективные хозяйства.

Генеральный директор ООО «Дагмясо» Юсуфудин Юсуфов рассказал, что налоговые поступления в консолидированный бюджет Республики Дагестан согласно финансовой модели проекта за 7,7 лет составят 404,1 млн рублей.

Абдулмуслим Абдулмуслимов обратил внимание на рынки сбыта предполагаемой продукции. Было отмечено, география продаж мяса охватывает все регионы России (крупный рогатый скот), регионы Ближнего и Среднего Востока (мелкий рогатый скот) и Турции. Кроме того, общая потребность в полноценных кормах в республике составляет более 6 млн тонн и более 1 млн тонн прессованной люцерны только в страны Ближнего Востока. Республикой заключены контракты на поставки продукции с Ираном, Турцией и другими ближневосточными странами.

Участники совещания рассмотрели вопрос целесообразности предоставления земельных участков в аренду без проведения торгов для реализации обсуждаемого проекта. Рассматриваемая территория расположена в селе Кульзеб Кизилюртовского района. Один из участков, предназначенный для строительства производственных мощностей, расположен вблизи Федеральной автомобильной дороги «Кавказ», что позволит значительно сократить транспортные расходы будущего предприятия и оптимизировать себестоимость выпускаемой продукции. Второй и третий земельные участки будут предназначены для строительства откормочных площадок и вспомогательных объектов.

По итогам рассмотрения проекта члены Правительства Дагестана признали целесообразным предоставление в аренду без проведения торгов земельных участков в селе Кульзеб Кизилюртовского района в целях реализации масштабного инвестиционного проекта ООО «Дагмясо».