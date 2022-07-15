Сергей Меликов раскритиковал ситуацию в социальной сфере Рутульского района

Первым пунктом программы стало посещение Рутульской СОШ №1. Визит был незапланированным. В летнее время в школе функционирует детский лагерь, с воспитанниками которого Сергей Меликов пообщался. В школе приезд главы Дагестана стал полной неожиданностью, поэтому директору пришлось отвечать на «неудобные» вопросы без подготовки. После осмотра школы, которая находится в плачевном состоянии, Сергей Меликов поручил предусмотреть её ремонт уже в следующем году. По словам руководителя республики, такое отношение к социальному объекту и детям недопустимо. Претензии Сергея Меликова касались как состояния образовательной организации, так и работы по воспитанию подрастающего поколения, которая здесь не ведётся должным образом. Поэтому на совещание с главой района Ибрагимом Ибрагимовым в администрации муниципалитета был вызван начальник управления образованием, который не смог внятно объяснить, почему школа оказалась в таком заброшенном состоянии.

«Здесь ничего не меняется. Вы видели, в каких условиях они в школьном лагере? В раздевалке нет света. Девочка принесла из дома мячик, дети этим мячиком играют в футбол. Как до такого состояния вообще можно было школу довести? Капитальный ремонт делается там, где в силу изношенности кровля может потечь, возникают проблемы с отоплением или проводкой. А текущий ремонт кто должен делать?», – обратился к местным руководителям Сергей Меликов.

Остался недоволен руководитель региона и работой Управления социальной защиты населения по Рутульскому району, где тоже Главу Дагестана не ждали. Здесь Сергей Меликов пообщался с сотрудниками учреждения и выяснил, что население не получает в полной мере ту поддержку, которую дает государство.

Проинспектировал глава региона и ситуацию в Рутульской центральной районной больнице. Она построена по федеральной программе «Здравоохранение» в 2016 году и рассчитана на размещение 70 пациентов. На территории больницы действует поликлиника, отремонтированная в 2020 году. В местной поликлинике Сергей Меликов пообщался с пациентами и узнал, оказывается ли здесь качественная и своевременная медицинская помощь, есть ли необходимые специалисты и препараты.

В рамках поездки в Рутульский район Глава Дагестана встретился с местными жителями. Среди первоочередных вопросов, которые затронули представители общественности, – проблемы с водой, дорогами, сложности с земельными участками. Сергей Меликов по каждому пункту дал поручения ответственным руководителям.

Местные жители также обратились с просьбой о строительстве спортивного центра в районе. Руководитель региона, в свою очередь, поручил главе района совместно с инициативными гражданами определить подходящий земельный участок.

В Рутульском районе Сергей Меликов также почтил память участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, возложив цветы к мемориалу, установленному в с. Рутул в рамках государственно-частного партнёрства: на средства местного бюджета и жителей района.