Приступая к обсуждению вопроса, Абдулмуслим Абдулмуслимов отметил, что Правительство региона уделяет особое внимание проведению ЕГЭ.

«По предварительным данным, в республике прошла честная, прозрачная, объективная процедура проведения государственной итоговой аттестации, как в 11-х классах в форме единого государственного экзамена, так и в 9-х классах в форме основного государственного экзамена. Основной период ЕГЭ проходил в период с 26 мая по 23 июня. С 23 июня по 2 июля прошли резервные дни сдачи экзамена.

Выпускники, которые не смогли набрать минимальные баллы для получения аттестата по одному или обоим обязательным предметам, могут пересдать экзамены по русскому языку и базовой математике в период с 5 по 20 сентября», - сказал премьер-министр.

Абдулмуслимов напомнил, что перед министерством образования и науки республики стояло 8 основных задач: реализация «дорожной карты» по подготовке к проведению ГИА в 2022 году, формирование региональной информационной системы обеспечения проведения ГИА, техническое оснащение пунктов проведения экзаменов, подготовка лиц, привлекаемых к проведению ГИА, организация работы предметных и конфликтной комиссий, обеспечение общественного наблюдения при проведении ГИА и межведомственного взаимодействия в период проведения ГИА, а также обеспечение контрольно-надзорных мероприятий при проведении государственной итоговой аттестации.

Далее для подробного отчёта о проведенной работе в перечисленных направлениях слово было предоставлено врио первого заместителя министра образования и науки РД Магомеду Абидову.

Замминистра сообщил, что в 2022 году ГИА в Дагестане сдавали 49 тыс. 037 участников по 11 предметам. Из них: выпускники 9 классов – 35 тыс. 768 человек, выпускники 11 классов, а также выпускники прошлых лет и среднего профессионального образования– 13 269 человек.

Для качественного проведения основного государственного экзамена в 9 классах в республике были созданы 141 пункт проведения экзаменов, а для проведения ЕГЭ – 77.

«Все пункты проведения экзаменов были охвачены системой видеонаблюдения: в режиме онлайн работали 830 аудиторий, в режиме офлайн – 15 аудиторий для участников, сдающих ГИА в учреждениях УФСИН, и участников в пунктах на дому для детей с ограниченными возможностями здоровья с тяжелой формой заболевания», - подчеркнул замминистра.

Как сообщил Магомед Абидов, в этом году при проведении ЕГЭ были применены две новые технологии: доставка экзаменационных материалов по сети Интернет (ранее доставлялись на CD-дисках) и печать и сканирование экзаменационных материалов непосредственно в аудитории проведения ЕГЭ (ранее материалы печатались в аудитории, но сканировались в штабе ППЭ).

Также он отметил, что в текущем году особое внимание уделялось качественной подготовке лиц, задействованных в проведении ЕГЭ.

«Все работники пунктов проведения экзаменов прошли дистанционные курсы на учебной платформе федерального центра тестирования.

Помимо этого на базе Дагестанского института развития образования были организованы обучающие курсы и семинары в очной форме. Проведен цикл региональных тренировочных экзаменов во всех ППЭ с приглашением организаторов, отработаны штатные и нештатные ситуации, которые могут возникнуть при проведении ЕГЭ», - уточнил Абидов.

Для проведения ГИА было привлечено 4 430 человек, это члены экзаменационной комиссии, руководители пунктов проведения экзаменов, технические специалисты и организаторы.

Проверку экзаменационных работ участников ГИА осуществляли 527 человек, входящие в составы предметных комиссий. За ходом и объективностью проведения экзаменов наблюдали 374 федеральные общественные наблюдатели.

Также в режиме онлайн за ходом ЕГЭ следили около 60 онлайн-наблюдателей в специально-созданном региональном ситуационном центре на портале smotriege.ru.

Дополнительный контроль осуществляли 16 федеральных экспертов, которые выборочно посещали различные ППЭ в день проведения ЕГЭ и ОГЭ.

Помимо подготовки наблюдателей и организаторов, большое внимание уделялось информационно-разъяснительной работе с обучающимися и их родителями.

«С целью устранения типичных ошибок и ознакомления с Порядком проведения ГИА проводились родительские собрания, как на уровне школ, муниципалитетов, так и общереспубликанское собрание «Мой ребенок – выпускник», в котором участвовали сотрудники министерства, депутатский корпус, ДИРО, РЦОИ, психологи, представители родительского сообщества, выпускники школ и педагоги. В собрании приняли участие 24 тысяч человек - 2 тыс. очно и 22 тыс. просмотров в сети Интернет.

Все выпуски получили Памятку о правилах проведения ЕГЭ и ОГЭ в 2022 году. Были проведены общероссийские акции – «ЕГЭ для родителей», «ЕГЭ – это про100» и «Горячая линия» с Рособрнадзором», - сказал Абидов.

Отдельно замминистра отметил роль и результаты организации межведомственного взаимодействия при проведении экзаменов.

По его словам, в экзаменационной кампании были задействованы значительные межведомственные управленческие ресурсы, и каждое ведомство выполняло свои функции.

Так, представители МВД обеспечивали охрану общественного порядка в районе пунктов проведения экзаменов. Работники Минздрава РД организовали дежурства медицинских работников в ППЭ. Минэнерго РД обеспечивало бесперебойное электроснабжение населенных пунктов, где расположены ППЭ. Минцифры РД и операторы связи, работали над обеспечением качественной связи, а также были задействованы дорожные службы, районные и городские администрации и др.

Далее Магомед Абидов озвучил предварительные итоги проведения государственных экзаменов, так как аналитическая работа по итогам ГИА в республике, в том числе по работе апелляционных комиссий продолжается по настоящее время.

В 2022 году по русскому языку 80 и более баллов набрали 1807 участников или 16% от их общего числа. Количество участников ЕГЭ, набравших 80 и более баллов по профильной математике, составило 92 участника или 4,3%, тогда как в 2020 и 2021 годах этот процент равнялся 3. Положительная динамика наблюдается и по одному из массовых ЕГЭ - «Обществознание». В текущем году его сдавали 3 872 человек. При этом по сравнению с прошлыми годами количество участников экзамена, преодолевших минимальный порог, увеличилось на 8%.

«В 2022 году количество стобалльников составило 31 участник ЕГЭ по разным предметам, из них 1 выпускник прошлых лет.

Сравнительный анализ количества участников, не преодолевших минимальный порог, по всем предметам показал, что количество таких участников в 2022 году составило 4 671 человек – 16,8 % от общего числа участников ГИА-11, тогда как в 2021 году – 4592 чел. или 17,2 % от общего числа участников ГИА-11», - резюмировал Абидов.

По словам представителя Минобрнауки РД, в текущем году наблюдается уменьшение числа нарушений Порядка проведения ГИА-11 и аннулированных работ участников ГИА-11.

«Хочу обратить ваше внимание на то, что, несмотря на предпринятые меры, при проведении ЕГЭ в 2022 году выявлены факты грубого нарушения Порядка проведения государственной итоговой аттестации работниками ППЭ:

3 случая размещения КИМ в сети «Интернет» в Тляратинском районе и городах Махачкала и Южносухокумск, организаторы этих аудиторий привлечены к административной ответственности», - констатировал Абидов.

Проблемы организационного характера также выявлены в Буйнакском и Унцукульском районах и в городе Дербенте. Вместе с тем можно отметить муниципалитеты, в которых ГИА проведена на высоком уровне: Дахадаевский, Кайтагский, Сергокалинский, Хасавюртовский и Цунтинский районы.

«Итоги ГИА для нас – это, прежде всего, основание для принятия управленческих решений, выявления тенденций и изменений, происходящих в образовании, создания новой модели управления качеством образования на разных уровнях», - заключил он.