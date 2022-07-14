Абдулмуслим Абдулмуслимов сообщил, что в целом по состоянию на 29 июня государственными и муниципальными заказчиками заключено 23 тыс. 168 контрактов на сумму 52,03 млрд рублей, что составляет 58% от планируемого объема.

Из них органами исполнительной власти заключено 21 тыс. 663 контрактов на сумму 42,29 млрд рублей, что составляет 78% от плана государственных заказчиков.

Что касается контрактации объектов конкретно по национальным проектам, то в 2022 году запланировано заключение 1123 контракта (договора), из которых по состоянию на 8 июля 2022 года заключено 883 или 78,6% на сумму 20,1 млрд рублей.

Создана и функционирует постоянно обновляемая электронная онлайн система формирования данных о состоянии контрактации органов исполнительной власти и органов местного самоуправления муниципальных образований республики. Система позволит в режиме реального времени сводить информацию о состоянии контрактации. Работа по внесению информации органов местного самоуправления проводится в пилотном режиме.

Абдулмуслим Абдулмуслимов отметил министерства, которые обеспечили высокие показатели контрактации в целом: Минприроды законтрактован на 98%, Минстрой РД на 91%, Минтранс РД на 84%. Минимущество РД на 81%.

Среди органов власти, не достигших 50%-го показателя, Дагвино – 49%, Минэнерго – 48%, Агентство информации и печати РД – 30%.

А в муниципальных закупках показатели намного хуже, чем казалось. Так, из запланированных 35,01 млрд рублей муниципальные заказчики законтрактовали только 9,74 млрд рублей, что составляет всего 28%», - сообщил премьер-министр.

Говоря о кассовом исполнении по нацпроектам, Абдулмуслим Абдулмуслимов также рассказал о наиболее высоких показателях. Так, по проекту «Жилье и городская среда» кассовое освоение составляет 1, 2 млрд рублей (43,5 %), «Экология» – 14,38 млн рублей (50,6 %), «Безопасные качественные дороги» – 843, 96 млн рублей (36 %), «Демография» – 2 млрд 778 млн рублей (41,6 %), «Культура» – 245, 1 млн рублей (28, 1%).

С подробным докладом на заседании выступил председатель Комитета по государственным закупкам РД Азер Нифталиев.

Он рассказал, что в 2022 году с единственным поставщиком без проведения конкурентных процедур государственными и муниципальными заказчиками заключены контракты на общую сумму 22,5 млрд рублей (28% от общего совокупного планируемого объема закупок).

Так, заключены контракты на строительство водовода Чиркей - Буйнакск" на сумму 1,97 млрд рублей, проектирование и строительство магистрального водовода Чиркей-Махачкала-Каспийск на сумму 10,3 млрд рублей, а также строительство 17 школ на общую сумму 4,8 млрд рублей. В централизованном порядке через Комитет на 12 июля 2022 года проведены конкурентные процедуры, по итогам которых заключено 1475 контрактов на сумму 17,5 млрд рублей (34% от общего объема заключенных).

В рамках совещания с докладами выступили руководители министерств и ведомств.

В рамках заседания Правительства РД Абдулмуслим Абдулмуслимов озвучил информацию, представленную Управлением Федерального Казначейства по Республике Дагестан.

Так, в рамках осуществления мониторинга исполнения нацпроектов федеральным ведомством проведен анализ информации о признаках и рисках нарушений при заключении и исполнении государственных контрактов на реализацию мероприятий национальных проектов.

По информации, размещенной на официальном сайте единой системы в сфере закупок, по состоянию на 1 июля, из рассматриваемых заключённых по нацпроектам 376 государственных контрактов признаки риска нарушений имеет 341 государственный контракт.

К наиболее часто встречающимся рискам и признакам нарушений можно отнести: нарушение или увеличение срока оплаты контрактов, нарушение требований к размеру обеспечения исполнения контрактов, просрочка исполнения контрактов по вине поставщика без применения к нему мер ответственности, увеличение сроков исполнения контрактов, заключение государственных контрактов с постоянно повторяющимся единственным поставщиком услуг и работ.

Абдулмуслим Абдулмуслимов озвучил информацию в разрезе нацпроектов:

«Образование» - общий объем средств контрактов составляет 10 млрд 280 млн рублей, общее количество контрактов - 124, из них количество с рисками и признаками нарушений - 116.

«Здравоохранение» - общий объем средств контрактов 2 млрд 39 млн рублей, общее количество контрактов - 115, из них количество с рисками и признаками нарушений - 105 контрактов.

«Жилье и городская среда» - общий объем средств контрактов 973 млн. рублей, заключено – 76 контрактов, из них количество с рисками и признаками нарушений - 69 контрактов.

«Безопасные и качественные дороги» - общий объем средств 4,5 млрд. рублей, заключено – 25 контрактов, из них в зоне риска находятся - 22 контракта.

В связи с представленной информацией , Абдулмуслим Абдулмуслимов поручил министерствам и ведомствам, а именно главным распорядителям бюджетных средств, курирующим вице-премьерам обратить внимание на информацию УФК по Республике Дагестан, взять за основу в работе и принять меры по своевременному исполнению мероприятий по нацпроектам с учётом озвученного.

Комитету по государственным закупкам РД поручено в течение недели провести полный анализ и представить справку по результатам рассмотрения информации федерального ведомства по каждому министерству.

Подводя итоги, Абдулмуслим Абдулмуслимов поручил вице-премьерам обеспечить ежедневный мониторинг кассового освоения средств.