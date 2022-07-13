Стороны обсудили проблемы и перспективы развития животноводческой отрасли республики.

Встреча проходила с участием председателя Комитета по ветеринарии РД Магомеда Шапиева.

Сергей Капустин приехал в республику вместе со специалистами центра ветеринарии для оказания консультативно-методической помощи в рамках трехстороннего соглашения между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, ФГБУ «Центр ветеринарии» и Комитетом по ветеринарии РД «О реализации мероприятий по обеспечению лекарственными средствами и препаратами для ветеринарного применения для проведения противоэпизоотических мероприятий».

В Дагестане специалисты Центра планируют ознакомиться с работой Комитета по выполнению плана противоэпизоотических мероприятий, правильности оприходования и распределения биопрепаратов, поступающих за счет средств федерального бюджета и наличия необходимых нормативно-правовых актов.

Поприветствовав гостя, Нариман Абдулмуталибов поблагодарил его за оказанное внимание и помощь республике, а также выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

«Приветствую вас в Дагестане. Вы не первый раз приезжаете и помогаете. Будет интересно послушать ваше мнение и рекомендации по улучшению работы Комитета по ветеринарии РД и его подведомственных учреждений, которые мы обязательно учтем в дальнейшем.

Отдельно хочется обратить внимание на необходимость усиления взаимодействия между федеральными органами власти и региональной исполнительной властью, так как надзорные функции у комитета прекращены», - сказал Абдулмуталибов.

В свою очередь, Сергей Капустин заверил, что федерация готова оказывать всю необходимую помощь. По его словам, в республику ежегодно направляются биопрепараты и диагностикумы против заболеваний инфекционного характера, по которым ветспециалисты проводят вакцинацию скота и птицы, а также диагностические исследования в ветеринарных лабораториях.

«По заявке Комитета по ветеринарии Республики Дагестан мы ежегодно выделяем и поставляем в регион необходимый перечень лекарственных и диагностических средств для ветеринарного выявления особо опасных и социально-значимых болезней.

Дагестан - животноводческая республика и занимает первое место по овцеводству. Ведется большая работа по проекту экспорта баранины, который очень важен, соответственно федерация готова и будет помогать», - подчеркнул он.

По результатам работы ФГБУ «Центр ветеринарии» в Комитете состоится итоговое рабочее совещание, на котором будут определены задачи по обеспечению эпизоотического благополучия республики и выполнению плановых мероприятий.