ЗАМАНА - Султан Хамзаев: Наша общая задача – защита здоровья людей от убийственных веществ

Султан Хамзаев: Наша общая задача – защита здоровья людей от убийственных веществ

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12 июля, 2022. Вторник 16:24
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Султан Хамзаев: Наша общая задача – защита здоровья людей от убийственных веществ

Сегодня МВД предложило ввести уголовную статью за пропаганду наркотиков в интернете. Законопроект внесён на рассмотрение в Правительство России.

Султан Хамзаев: Наша общая задача – защита здоровья людей от убийственных веществ
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Предложение впервые прозвучало на Дальневосточном форуме в 2019 году. Тогда активист Федерального проекта «Трезвая Россия» задал соответствующий вопрос Президенту России Владимиру Путину. Президент поддержал предложение общественников, дав соответствующие поручения Министерству внутренних дел.

Лидер движения «Трезвая Россия», депутат Госдумы Султан Хамзаев поблагодарил МВД за принципиальную позицию: "Наша общая задача – защита здоровья людей от таких убийственных веществ. Мы должны учитывать все психологические факторы, влияние интернета, и незамедлительно реагировать на возникающие новые угрозы. Отдельно хочу обратить внимание правоохранителей на блогеров, которые не чураются в буквальном смысле продвигать те или иные наркотические вещества в массы. Мы должны выработать действенный механизм "родительского контроля" наших детей в интернете. Все должно быть однозначно: наркотики – смертельно опасно, наркотики – убивают!"

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