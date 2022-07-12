В стране введен мораторий на проведение проверок контрольно надзорными органами

Уже не первый год правительством Российской Федерации предпринимаются шаги по облегчению деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Одним из таких шагов стала отмена в 2022 году плановых проверок. Данное решение было утверждено Постановлениями Правительства Российской Федерации от 10 марта 2022 года № 336-ПП и от 24 марта 2022 г. № 448-ПП.

В последние несколько лет в стране ведётся работа по внедрению механизмов, направленных на упрощение деятельности бизнес сообщества. Понимание того, что многочисленные проверки только препятствуют нормальному функционированию не только коммерческих, но и некоммерческих организаций, пришло уже давно. Поэтому правительством взят курс на изменение подхода к проверкам в целом. Работу всех надзорных органов переориентируют на профилактику, а учитывая ещё и не самые благоприятные внешнеэкономические условия, обозначенная выше мера будет иметь только положительные последствия.

Однако, как и в любом принятом решении, здесь тоже присутствуют свои оговорки. Введения моратория на проверки не означает их полную отмену, так как это может привести к серьёзным последствиям, во избежание которых часть проверок было решено всё же оставить. Речь идёт о некоторых видах проверок в сфере санитарно- эпидемиологического и пожарного надзора, надзора в области промышленной безопасности и ветеринарного контроля (надзора). Но даже в указанных случаях контролеры вправе заменить проверку на профилактический визит. Что касается внеплановых проверок, то их проведение допускается лишь в особых случаях, когда имеется высокий риск наступления пагубных последствий.

Стоит отдельно упомянуть особенность контрольно-надзорных мероприятий в отношении аккредитованных организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий. Согласно постановлению № 448-ПП плановые проверки в отношении данных организаций полностью отменяются вплоть до 2024 года.

В целом по России на 11 мая число проверок сократилось в шесть раз. Как правило, в среднем одна проверка занимает восемь-девять рабочих дней и на неё отвлекается минимум три человека. Если это всё пересчитать в затраты, то можно говорить о том, что мораторий сэкономит бизнесу более 60 миллиардов рублей в расчёте на год.

Не забыли также про работу канала обратной связи. В случае нарушения моратория контрольными (надзорными) органами, предпринимательское сообщество может написать о данном факте на электронную почту Минэкономразвития России (электронный адрес — Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. ). В случае несогласия с решением органа контроля, реализована возможность подачи жалобы по системе досудебного обжалования.

Досудебное обжалование – это цифровой сервис, который позволяет урегулировать спор между контролируемым лицом и контрольным органом в досудебном порядке, а также действия (бездействие) его должностных лиц. Если в рамках проверки или другого контрольного мероприятия возникла спорная ситуация, с которой не согласно лицо, в отношении которого проведены контрольно-надзорные мероприятия, прежде чем обратиться в суд, обжалуйте решение в вышестоящем органе. Сервис также позволяет подать жалобу в связи с нарушением моратория на проверки в 2022 году.

Если в отношении вас проведена либо проводится проверка, нарушающая условия моратория, вы можете подать жалобу с указанием номера контрольного мероприятия и описанием нарушения. Жалоба будет рассмотрена в течение одного рабочего дня. Подать жалобу можно на портале Госуслуг по адресу https://knd.gosuslugi.ru/.