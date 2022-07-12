В церемонии открытия принял участие Председатель Правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов.

Инвестором и генеральным подрядчиком проекта выступили структуры ГК «Хевел». Подключение нового объекта солнечной генерации к сетевой инфраструктуре обеспечили специалисты компании «Россети Северный Кавказ».

Команду на пуск объекта дал премьер-министр РД Абдулмуслим Абдулмуслимов.

В рамках открытия Абдулмуслим Абдулмуслимов отметил, что открытие данного объекта - историческое событие для региона. В последний раз новые энергетические мощности на территории республики вводились 8 лет назад.

«В связи с высокой капиталоемкостью проекты в сфере гидрогенерации у нас были фактически свернуты. Поэтому руководством республики был взят курс на развитие возобновляемой энергетики на основе солнца и ветра.

О перспективах данного направления Глава нашей республики Сегрей Алимович говорил, выступая в Народном Собрании Республики Дагестан в 2021 году. Республика развивается, из года в год растет потребление электроэнергии и ввод новых генерирующих мощностей сегодня позволит повысить надежность энергосистемы Дагестана, сбалансировать ее структур», - отметил премьер.

Договоренности о реализации проекта компанией «Хевел» были достигнуты на прошлогоднем Петербургском экономическом форуме, было подписано соответствующее соглашение, добавил Абдулмуслимов.

«Муниципальные власти под строительство электростанции выделили земельный участок площадью 40 гектар. Это говорит о том, что республика открыта для бизнеса, для инвестиций. От лица руководства республики, Правительства Республики Дагестан и себя лично выразить огромную благодарность Группе компаний «Хевел» в лице Шуткина Олега Игоревича, всем тем, кто участвовал реализации этого проекта: администрации города Южно-Сухокумск, координаторам проекта, подрядчикам, энергетикам», - сказал Абдулмуслим Абдулмуслимов.

Глава кабмина Дагестана добавил, что мощность новой солнечной электростанции составляет 15 мегаватт.

«Эта мощность сопоставима с Гунибской ГЭС и позволяет полностью удовлетворить потребности в электричестве, к примеру, города Южно-Сухокумск (5 тыс. хозяйств). Наличие в пределах населенного пункта гарантированной возобновляемой энергетической мощности, уверен, послужит толчком к развитию данной и прилегающей территорий», - сказал он.

Отметим, что станция состоит из 40 тысяч солнечных модулей и занимает площадь более 30 га (такую площадь занимают 40 футбольных полей). Объем инвестиций в реализацию проекта составит 1,5 млрд рублей. Прогнозируемый объём выработки электроэнергии составит 20 млн кВт*ч в год, что обеспечит ежегодное снижение выбросов углекислого газа на 7 тыс. тонн.

При реализации проекта было создано около 60 рабочих мест на период строительства и 13 постоянных рабочих мест, также были привлечены местные подрядные организации.

Компания рассматривает возможность дальнейшего увеличения мощности солнечной генерации на территории региона, в том числе за счет строительства объектов локальной и распределенной генерации с использованием возобновляемых источников энергии.

Ввод новых объектов солнечной генерации будет способствовать устойчивому социально-экономическому развитию Республики Дагестан, повышению качества и надежности электроснабжения потребителей, а также сохранению уникальных природно-климатических условий региона.