В Махачкале с участием Валентины Матвиенко открыли мемориальную доску Фазу Алиевой

Указом Главы Дагестана республика широко отмечает 90-летие со дня рождения народной поэтессы, которая стала неотъемлемой частью культурного наследия республики.

В рамках празднования в Махачкале с участием Валентины Матвиенко и Сергея Меликова состоялось торжественное открытие мемориальной доски на стене жилого дома, в котором проживала Фазу Алиева. Именно здесь создавались ее знаменитые творения и хранится по сей день память о выдающейся женщине Дагестана. Выступая перед собравшимися, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что Фазу Алиева – величайшие поэт и личность, прославившая не только Дагестан, но и всю Россию. «Для меня это огромная честь и радость – принимать участие в открытии мемориальной доски. С Фазу Гамзатовной мы были лично знакомы, она приезжала ко мне. Отмечу, что она была не просто талантлива от Бога, но и была очень душевным человеком, с ней было интересно общаться. Дагестанская земля дала миру и России много выдающихся людей, писателей, деятелей культуры. И Фазу Алиева – одна из них, она написала более 100 стихов, многие из которых были переведены на другие языки мира. Благодарю Главу Дагестана за бережное отношение к памяти о славных земляках. Это очень важно для будущих поколений, чтобы они знали свою историю и продолжали замечательные традиции многонационального народа Дагестана», – сказала Матвиенко. В свою очередь Сергей Меликов напомнил всем присутствующим о значимости творчества Фазу Алиевой для дагестанцев. «Её дом можно назвать Домом творчества. Здесь работали легендарные люди, которые дарили нам замечательные произведения. Отрадно, что мы добавили табличку, которая говорит о том, что здесь жила и работала Фазу Гамзатовна. Мы в течение всего текущего года отмечаем ее 90-летие. Мы так и назвали – Год Фазу Алиевой. Важно отметить, что эти памятные мероприятия будут продолжены и в будущем году, когда будет отмечаться 100-летие величайшего поэта Расула Гамзатова», – сказал Сергей Меликов, поблагодарив председателя Совета Федерации за особое внимание к Дагестану. Глава Дагестана отметил, что ещё в период проведения Дней Дагестана в Совете Федерации Валентина Матвиенко обещала посетить места, где жили и работали Фазу Алиева и Расул Гамзатов, и сдержала своё слово.

«Мы знаем ваше отношение к Дагестану, его народу, оттого особенно ценны ваши слова напутствия», – обратился к Валентине Матвиенко Глава Дагестана. За оказанное внимание и высокую оценку творчества Фазу Алиевой собравшихся поблагодарил её сын, руководитель прославленного ансамбля танца «Лезгинка» Джамбулат Магомедов. Он вручил Валентине Матвиенко одну из книг со стихами поэтессы, которую она подписала в последний день своего рождения. Отметим, в честь юбилея народной поэтессы в республике и за её пределами проводятся многочисленные разноформатные мероприятия по увековечению её памяти и популяризации творчества. А открытие мемориальной доски стало способом выразить особые слова признания и благодарности женщине-поэту, истинной горянке, матери, патриоту своей Родины, которую она горячо любила и воспевала в своих произведениях.