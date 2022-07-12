Валентина Матвиенко и Сергей Меликов провели совещание по социально-экономическому развитию Дагестана

В самом начале спикер Совета Федерации поздравила жителей республики с прошедшим праздником Курбан-Байрам. Матвиенко отметила, что Дагестан – уникальный регион как по своему географическому положению, так и благодаря многонациональному народу.

Продолжая, она коротко подвела итоги прошедшего дня. В частности, сегодня спикер Совфеда ознакомилась со вторым этапом реконструкции аэропорта «Махачкала». Матвиенко отметила значимость объекта и выразила готовность оказать поддержку в завершении реализации проекта.

Комментируя посещение школы имени Нурмагомеда Гаджимагомедова в Махачкале, Председатель СФ отметила: «Действительно, героический человек, который совершил подвиг. Он заслужил, чтоб его именем были названы улица и школа. Хочу сказать огромные слова благодарности народу Дагестана за таких великих патриотов. Это настоящие, героические воины, которые сегодня принимают участие в специальной военной операции».

Валентина Матвиенко подчеркнула, что Совет Федерации глубоко погружен в проблемы Дагестана. Она напомнила, что в прошлом году по итогам Дней Дагестана в Совфеде было принято постановление по оказанию содействия социально-экономическому развитию региона. «Мы сделаем все, чтобы все принятые решения были исполнены. Часть уже выполнена, часть находится в рабочем режиме», – заявила спикер.

Также она добавила, что Совфед проводит анализ причин отсутствия решений по тем или иным вопросам.

Спикер СФ обратила внимание руководства Дагестана на коррупционные проблемы в регионе: «Необходимо побороть коррупционные факторы. Эта «ржавчина» очень серьёзно проникла во все сферы в республике. Надо создать реальный благоприятный инвестиционный климат, деловой климат».

Глава верхней палаты подчеркнула, что если коррупционный фактор не будет искоренён, то в республику не пойдет бизнес и инвесторы, так как не видят прозрачных правил, а значит, «не будет новых промышленных предприятий, новых точек роста экономики».

Кроме того, спикер Совфеда указала на недостаток детских садов в республике. «Дагестан может быть примером для других регионов России по демографии. В регионе хорошие показатели роста рождаемости. Чтобы сохранить такие темпы, нужно создать условия. Родители должны знать, что после рождения ребенка рядом с домом будут детский сад и школа, будет развито детское здравоохранение», – сказала Председатель Совфеда.

Говоря об инвестиционном климате и антироссийских санкциях, Валентина Матвиенко заявила, что перед Дагестаном открылись большие возможности в связи с его геополитическим положением. В частности, она отметила, что новый аэропорт Махачкалы может стать серьёзным хабом не только для Северного Кавказа, а в целом для России. Кроме того, добавила спикер, есть морской порт и можно на фоне санкций выстраивать новые логистические цепочки, используя весь потенциал республики.

Помимо этого, Валентина Матвиенко заявила, что в Дагестане должны строить как пятизвездочные отели, так и доступные гостиницы, кемпинги, создавать инфраструктуру, развивать сельский и кулинарный туризм. Региону необходимо разработать отдельную собственную программу развития индустрии гостеприимства, добавила она.

Со своей стороны Сергей Меликов доложил о работе в условиях антироссийских санкций. Он напомнил, что в регионе создан Оперативный штаб по обеспечению устойчивости развития экономики. Приняты законы о снижении налоговых ставок для предпринимателей. При этом, несмотря на снижение ставок по налогам, фактический сбор налогов увеличился. Так, за 5 месяцев текущего года поступление в консолидированный бюджет республики налоговых и неналоговых доходов выросло на 3,5 млрд руб., или на 21% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«В целом за 5 месяцев текущего года экономика характеризуется ростом темпов основных социально-экономических показателей. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года в случае промышленного производства рост составил 29%, строительства – 14%; оборот розничной торговли – 5,5%», – рассказал глава региона.

Для улучшения характеристик инвестиционной привлекательности многое уже сделано – и по ослаблению влияния на экономику и бизнес последствий пандемии, и по минимизации санкций со стороны недружественных стран, отметил Меликов. Тем не менее, нацелил он, надо продолжить намеченную работу по повышению инвестиционной привлекательности республики, созданию благоприятной инвестиционной и предпринимательской среды, в том числе через реализацию «прорывных» для республики проектов, которые предполагают развитие каспийского туристического кластера, плодоовощного кластера, обувной промышленности, стекольного промышленного кластера, транспортно-логистической инфраструктуры республики.

Несмотря на имеющиеся проблемы, в текущем году планируется ввести в эксплуатацию 126 социальных объектов. «Такое количество вводимых за один год объектов – впервые в Дагестане. Такие высокие показатели ввода мы должны держать несколько лет, чтоб догнать среднероссийские показатели», – заявил Сергей Меликов.

В рамках совещания с докладом выступил Председатель Правительства РД Абдулмуслим Абдулмуслимов. Он рассказал о проводимой работе в сфере агропромышленного комплекса. Так, на долю АПК в регионе приходится 22% валового регионального продукта. Республика является одним из лидеров по производству основных видов сельскохозяйственной продукции, поголовью сельскохозяйственных животных. Премьер-министр доложил, что по итогам 2021 года произведено 238 тыс. тонн винограда и 119 тыс. тонн риса. По баранине, овощам и ряду других позиций региона также является ключевым поставщиком в стране, добавил Абдулмуслимов.

Вместе с тем, руководитель регионального кабмина рассказал о проблемах зимних пастбищ, которые располагаются в северной зоне республики и имеют стратегическое значение.

«В последние годы на севере Дагестана наблюдается очень сложная ситуация. С одной стороны – изменение климата (увеличение количества ветров и их скорости, уменьшение количества осадков), с другой стороны – антропогенный фактор усиливают процессы опустынивания земель. Эпицентром экологического бедствия является Ногайский район республики, где возникли и активно прогрессируют три крупных очага опустынивания. Открытые пески вплотную подошли к 10 населенным пунктам, вызывая не только экологические, но и негативные социальные последствия», – доложил премьер-министр.

Для решения проблемы, по словам Абдулмуслимова, необходимы значительные финансовые средства и соответствующие научно-технологические решения.

Вице-премьер Дагестана Ризван Газимагомедов в свою очередь рассказал о формировании и развитии международных грузопотоков МТК «Север – Юг» и «Восток – Запад».

По экспертным оценкам, в условиях санкционного воздействия со стороны ряда европейских и западных стран грузооборот портов Черноморско-Азовского и Балтийского бассейнов, автомобильных и железнодорожных подходов к ним резко сокращается. На этом фоне наблюдается переориентация грузопотоков на восточный и азиатские товарные рынки, в том числе через международный транспортный коридор «Север – Юг».

«В этой связи развитие транспортного комплекса Республики Дагестан, где представлены практически все виды транспорта – железнодорожный, автомобильный, морской, воздушный и трубопроводный – является актуальным и стратегически значимым для всей России», – заявил вице-премьер.

Кроме того, Ризван Газимагомедов подробно рассказал о проектах по развитию Махачкалинского торгового порта и столичного аэропорта, строительству дорог в объезд крупных городов, а также железных дорог и транспортно-логистических центров.

О развитии туризма в республике рассказал глава профильного ведомства Эмин Мерданов. Он подчеркнул, что Каспийская прибрежная зона республики имеет протяженность 530 км., большая часть которой – песчаные пляжи.

Температура воды и воздуха, количество солнечных дней сопоставимы с Черноморским побережьем, а относительная влажность воздуха ниже, поэтому условия для отдыха здесь более комфортны.

В этой связи министр сообщил, что республикой предложено строительство Всероссийского детского центра «Дагестан» на берегу Каспийского побережья. Создание проекта планируется на принципах государственно-частного партнерства.

Предполагаемая площадь земельного участка для реализации проекта 126 га. Это комплекс на 1260 детей с инфраструктурой проживания и питания, учебные пространства лицензированного образовательного центра краткосрочного образования и профориентации детей, интерактивные образовательные экспозиции, инфраструктура рекреационных досуговых услуг, спортивная инфраструктура, пляжная зона.

В завершение совещания Валентина Матвиенко выразила уверенность в том, что все представленные проекты будут реализованы. «Делается многое и уже сделано много. Уверена, что все поставленные задачи будут решены», – подчеркнула спикер Совфеда.

Высоко оценив деятельность руководства республики, Валентина Матвиенко отметила, что работа в регионе делается не для галочки, а видна нацеленность на результат.

Сергею Меликову Валентина Матвиенко пожелала долголетия в роли главы республики и успехов во всех намеченных планах.