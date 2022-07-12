Прошла рабочая встреча Главы Дагестана и Валентины Матвиенко

В её рамках спикер Совфеда поблагодарила руководителя региона за приглашение посетить республику и поделилась своими впечатлениями от увиденного в Дагестане.

«Давно не была у вас и очень приятно видеть, как республика развивается. Посмотрели социальные объекты: детские сады и школы. Более 30 детских садов введено в строй за последнее время. Команда под вашим руководством нацелена на достижение реальных результатов по тем проблемам, которые многие годы копились. И сейчас необходимо находить возможности, ресурсы и как можно быстрее их реализовывать», – отметила спикер палаты регионов.

Подчёркивая особое отношение Президента России Владимира Путина к Дагестану, Валентина Матвиенко заверила, что регион может рассчитывать на поддержку Совета Федерации.

«Дагестан всегда с точки зрения геополитического положения играл важную роль в жизни России. А сейчас – это и развитие транспортного коридора «Север – Юг», и возможности Каспия, и другие направления, создающие на сегодня дополнительный потенциал для развития региона», – отметила она.

Со своей стороны Сергей Меликов выразил признательность Валентине Матвиенко за визит в Дагестан и предоставленную в прошлом году возможность презентовать регион в Совете Федерации.

По словам главы республики, ему в работе пригодился опыт, полученный в бытность сенатором: «Сегодня в моей работе сильно помогает тот опыт, который я приобрел на посту сенатора. Многие вещи в Совете Федерации дают не только посыл, но и заряжают формами и способами, которых иногда в регионе просто не знают».

Кроме того, обсуждалось дальнейшее сотрудничество палаты регионов и республиканской власти для решения первоочередных задач, стоящих перед Дагестаном.

«Мы сегодня, в частности, обозначили проблемные направления, по которым нам нужно будет обратиться в Совет Федерации и в профильные комитеты за помощью в решении тех или иных задач. Решения, которые сегодня будут приняты, должны помочь повысить благосостояние населения республики», – выразил уверенность Сергей Меликов.