ЗАМАНА - Тренировка с пожарными расчетами Каспийской флотилии прошла в Дагестане

Тренировка с пожарными расчетами Каспийской флотилии прошла в Дагестане

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08 июля, 2022. Пятница 15:38
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Тренировка с пожарными расчетами Каспийской флотилии прошла в Дагестане

 В республике провели тренировку с пожарными расчетами Каспийской флотилии.

Тренировка с пожарными расчетами Каспийской флотилии прошла в Дагестане
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Мероприятие состоялось в соответствии с планом проверок уровня подготовленности дежурных расчетов флотилии.

«По замыслу тренировки на территории воинской части произошло возгорание. По учебной тревоге был поднят личный состав пожарного подразделения, который оперативно прибыл на место чрезвычайного происшествия. Военнослужащие локализовали очаг условного возгорания, при тушении которого применялись пожарные машины повышенной проходимости “Урал-4320”», ­– рассказали в ЮВО.

Отметим, что противопожарные тренировки на Каспийской флотилии проводятся регулярно, что позволяет поддерживать высокий уровень боеготовности подразделений, слаженность военнослужащих, уверенность действий при выполнении задач в любых ситуациях.

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