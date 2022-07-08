Рассказываем о принятых Правительством решениям в части снижения административной нагрузки на бизнес в условиях санкционного давления.

Предупреждение вместо штрафа при первом нарушении и возможность устранить недочеты (КоАП РФ)

Продление лицензий и разрешений. Правительство продлило на 12 месяцев действие срочных лицензий и иных разрешений, сроки действия которых истекли или истекают в период с 14 марта по 31 декабря 2022 г.

Снижение штрафов для малого бизнеса в два раза, до уровня, предусмотренного для ИП

Правила не будут применять, если:

на момент нарушения компания не числилась в реестре субъектов МСП как малая организация или микропредприятие

ИП отвечает аналогично организациям

Исключается двойная ответственность, когда одновременно штрафы накладываются и на должностное, и на юридическое лицо, даже если виноват только работник

Правила не будут применять, если:

нарушения выявили в ходе одного контрольно-надзорного мероприятия

ответственность установлена в одной статье (ее части) КоАП РФ или регионального закона

Введение принципа «одна проверка – одна санкция», чтобы штрафы за однотипные нарушения не суммировались в рамках одной проверки

Документы, вводящие эти нормы в силу:

Налоговый контроль

Правительство РФ вправе в 2022 г.: приостанавливать, отменять, переносить мероприятия налогового контроля

приостанавливать течение сроков, связанных с проведением налоговых проверок

ФНС России, проводя налоговый контроль цен и рассматривая заявления о заключении соглашений о ценообразовании, будет учитывать санкции и их влияние на контролируемые сделки.

ФНС России не будет привлекать к ответственности пользователей ККТ за отсутствие бумажного чека, если:

расчет зафиксирован на кассе

чековой ленты нет по независящим от пользователей ККТ обстоятельствам (временное отсутствие на рынке)

Документы, вводящие эти нормы в силу:

Проверки

Плановые контрольные мероприятия в 2022 г. по общему правилу не проводятся

Допускаются плановые мероприятия в рамках:

санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в отношении определенных объектов, отнесенных к категории чрезвычайно высокого риска

пожарного надзора в отношении определенных объектов, отнесенных к категориям высокого и чрезвычайно высокого риска

надзора в области промышленной безопасности в отношении опасных производственных объектов II класса опасности

ветеринарного контроля (надзора) в области свиноводства

Вместо планового мероприятия возможен профилактический визит и иные профилактические мероприятия.

Продлен срок исполнения предписаний, выданных до 10 марта 2022 г. и действующих на эту дату. Он автоматически увеличивается на 90 календарных дней со дня истечения срока исполнения. Срок продления может быть увеличен

Внеплановые проверки (мероприятия) в 2022 г. проводятся только по определенному перечню оснований. Например, по согласованию с прокуратурой при угрозе:

причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан

обороне страны и безопасности государства

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и (или) техногенного характера

Документы, вводящие эти нормы в силу:

Инспекции до 1 июня не блокируют операции по счетам

ФНС сообщила, что до лета налоговики не будут принимать решения о заморозке счетов при взыскании денег с должников. Ведомство также отметило, что налогоплательщики, которые понесли потери из-за ограничений, смогут обратиться в инспекцию, чтобы отложить меры взыскания до предельных сроков. Информация ФНС России от 10.03.2022.

Росреестр отменил до конца 2022 г. плановые контрольные (надзорные) мероприятия в рамках: федерального земельного контроля (надзора)

федерального госконтроля (надзора) за саморегулируемыми организациями арбитражных управляющих и кадастровых инженеров

Информация Росреестра

Мораторий на банкротство

С 1 апреля вводится мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям кредиторов. Он продлится 6 месяцев и коснется организаций и ИП, за исключением застройщиков по ДДУ, включенных в реестр проблемных активов.

Постановление Правительства РФ от 28.03.2022 № 497

Обязательная маркировка

До 1 декабря 2023 г. отложено введение обязательной маркировки молочной продукции для фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов.

Участники оборота молочной продукции и упакованной воды, приобретающие молочную продукцию или воду для использования в целях, не связанных с ее последующей реализацией (продажей), освобождаются от необходимости отправлять информацию об этом в систему мониторинга маркировки до 30 ноября 2023 г. включительно.

Установлено, что продовольственные магазины до 1 сентября 2022 г. не будут передавать информацию в систему мониторинга маркировки о проданной молочной продукции, а до 1 марта 2023 г. – о проданной упакованной воде.

Постановление Правительства РФ от 26.03.2022 года № 477