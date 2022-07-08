ЗАМАНА - Снижение нагрузки на бизнес в период санкционного давления

Снижение нагрузки на бизнес в период санкционного давления

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08 июля, 2022. Пятница 15:05
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Рассказываем о принятых Правительством решениям в части снижения административной нагрузки на бизнес в условиях санкционного давления.

Снижение нагрузки на бизнес в период санкционного давления
Информация
    1. Предупреждение вместо штрафа при первом нарушении и возможность устранить недочеты (КоАП РФ)
    1. Продление лицензий и разрешений. Правительство продлило на 12 месяцев действие срочных лицензий и иных разрешений, сроки действия которых истекли или истекают в период с 14 марта по 31 декабря 2022 г.
  1. Снижение штрафов для малого бизнеса в два раза, до уровня, предусмотренного для ИП

Правила не будут применять, если:

  • на момент нарушения компания не числилась в реестре субъектов МСП как малая организация или микропредприятие
  • ИП отвечает аналогично организациям
  1. Исключается двойная ответственность, когда одновременно штрафы накладываются и на должностное, и на юридическое лицо, даже если виноват только работник

Правила не будут применять, если:

  • нарушения выявили в ходе одного контрольно-надзорного мероприятия
  • ответственность установлена в одной статье (ее части) КоАП РФ или регионального закона
  1. Введение принципа «одна проверка – одна санкция», чтобы штрафы за однотипные нарушения не суммировались в рамках одной проверки

Документы, вводящие эти нормы в силу:

Налоговый контроль

    1. Правительство РФ вправе в 2022 г.:
      • приостанавливать, отменять, переносить мероприятия налогового контроля
      • приостанавливать течение сроков, связанных с проведением налоговых проверок
    1. ФНС России, проводя налоговый контроль цен и рассматривая заявления о заключении соглашений о ценообразовании, будет учитывать санкции и их влияние на контролируемые сделки.
  1. ФНС России не будет привлекать к ответственности пользователей ККТ за отсутствие бумажного чека, если:
  • расчет зафиксирован на кассе
  • чековой ленты нет по независящим от пользователей ККТ обстоятельствам (временное отсутствие на рынке)

Документы, вводящие эти нормы в силу:

Проверки

  1. Плановые контрольные мероприятия в 2022 г. по общему правилу не проводятся

Допускаются плановые мероприятия в рамках:

  • санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в отношении определенных объектов, отнесенных к категории чрезвычайно высокого риска
  • пожарного надзора в отношении определенных объектов, отнесенных к категориям высокого и чрезвычайно высокого риска
  • надзора в области промышленной безопасности в отношении опасных производственных объектов II класса опасности
  • ветеринарного контроля (надзора) в области свиноводства

Вместо планового мероприятия возможен профилактический визит и иные профилактические мероприятия.

    1. Продлен срок исполнения предписаний, выданных до 10 марта 2022 г. и действующих на эту дату. Он автоматически увеличивается на 90 календарных дней со дня истечения срока исполнения. Срок продления может быть увеличен
  1. Внеплановые проверки (мероприятия) в 2022 г. проводятся только по определенному перечню оснований. Например, по согласованию с прокуратурой при угрозе:
  • причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан
  • обороне страны и безопасности государства
  • возникновения чрезвычайных ситуаций природного и (или) техногенного характера

Документы, вводящие эти нормы в силу:

  1. Инспекции до 1 июня не блокируют операции по счетам

ФНС сообщила, что до лета налоговики не будут принимать решения о заморозке счетов при взыскании денег с должников. Ведомство также отметило, что налогоплательщики, которые понесли потери из-за ограничений, смогут обратиться в инспекцию, чтобы отложить меры взыскания до предельных сроков. Информация ФНС России от 10.03.2022.

  1. Росреестр отменил до конца 2022 г. плановые контрольные (надзорные) мероприятия в рамках:
    • федерального земельного контроля (надзора)
    • федерального госконтроля (надзора) за саморегулируемыми организациями арбитражных управляющих и кадастровых инженеров

Информация Росреестра

Мораторий на банкротство

С 1 апреля вводится мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям кредиторов. Он продлится 6 месяцев и коснется организаций и ИП, за исключением застройщиков по ДДУ, включенных в реестр проблемных активов.

 

Постановление Правительства РФ от 28.03.2022 № 497

 

Обязательная маркировка

  • До 1 декабря 2023 г. отложено введение обязательной маркировки молочной продукции для фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов.
  • Участники оборота молочной продукции и упакованной воды, приобретающие молочную продукцию или воду для использования в целях, не связанных с ее последующей реализацией (продажей), освобождаются от необходимости отправлять информацию об этом в систему мониторинга маркировки до 30 ноября 2023 г. включительно.
  • Установлено, что продовольственные магазины до 1 сентября 2022 г. не будут передавать информацию в систему мониторинга маркировки о проданной молочной продукции, а до 1 марта 2023 г. – о проданной упакованной воде.

 

Постановление Правительства РФ от 26.03.2022 года № 477

 

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