Памятник многоцелевому истребителю Су-27 открыли в Кизляре

Су-27- многоцелевой сверхзвуковой тяжёлый истребитель четвёртого поколения, самолёт применяется для ракетно-бомбовых ударов по наземным целям. Является носителем тактических ядерных боеприпасов. ОАО «Концерн КЭМЗ» - крупнейшее промышленное предприятие Республики Дагестан, основанное в 1962 году. Оно специализируется на разработке и изготовлении комплексов наземного контроля и диагностики летательных аппаратов, бортового оборудования и различных товаров народного потребления. Выступая на открытии, Абдулмуслим Абдулмуслимов отметил, что открытие данного памятника - это дань уважения труду выдающихся советских и российских ученых, конструкторов, инженеров, производственников, авиаторов, и многих других, благодаря которым Россия сегодня находится на передовых позициях авиастроения. «Уверен, что коллектив ОАО «Концерн КЭМЗ» не свернет с заданного курса и добьется новых высот в производстве. Искренне поздравляю всех собравшихся с этим замечательным событием»,- поприветствовал кизлярцев премьер-министр Дагестана. Абдулмуслим Абдулмуслимов напомнил, что предприятие с момента своего основания тесно сотрудничает с ведущими авиационными корпорациями и холдингами страны, такими как «Сухой», «МиГ», «Иркут», «Климов» и другие. Оно входит в структуру государственной корпорации «Ростех», включено в перечень стратегических акционерных обществ. «Семь лет назад концерном «КЭМЗ» был введен в эксплуатацию филиал в городе Каспийске – новый «Авиамеханический завод», оснащенный по последнему слову техники, который позволил в рекордно короткие сроки освоить производство комплектующих изделий необходимых для авиации, являющихся импортозамещающими. И сегодня, продолжая славные традиции, предприятие остается лидером в своей отрасли. Совместно с Московским авиационным институтом изготовлен многоцелевой четырехместный двухмоторный самолет МАИ-411, который экспонировался на авиасалонах МАКС и получил высокую экспертную оценку специалистов. У предприятия имеются и другие масштабные проекты авиационной тематики, в планах при поддержке республиканских органов власти возродить малую авиацию Республики Дагестан. Совместно будем работать над достижением этих целей»,- сказал Абдулмуслимов. Генеральный директор ОАО «Концерн «КЭМЗ» Ибрагим Ахматов, в свою очередь, отметил, что открытие памятника неслучайно проходит именно в год 60-летия предприятия. «Именно с этим самолетом связано развитие, становление и укрепление нашего предприятия. Самолет разработан главным конструктором Михаилом Симоновым, освоение этого самолета происходило на авиационном заводе в Комсомольске-на-Амуре»,- рассказал Ахматов. В рамках мероприятия состоялась торжественная церемония перерезания красной ленты, после чего делегация направилась осматривать производственные цеха предприятия.