ЗАМАНА - Более 160 новобранцев из Дагестана отправились к местам прохождения службы

Более 160 новобранцев из Дагестана отправились к местам прохождения службы

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08 июля, 2022. Пятница 14:36
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Более 160 новобранцев из Дагестана отправились к местам прохождения службы

На республиканском сборном пункте в Махачкале состоялась отправка более 160 призывников к местам службы.

Более 160 новобранцев из Дагестана отправились к местам прохождения службы
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Перед убытием с напутственным словом к новобранцам обратились представители администрации Махачкалы и Дагестана, командования Каспийской флотилии, а также представители общественных организаций и ветераны.

Призывники в составе команд убывают к местам дислокации соединений и воинских частей железнодорожным и авиационным транспортом. Для доставки в отдаленные районы запланировано около 10 авиарейсов военно-транспортной авиации ВВС и гражданской авиации.

«Всего с территории Республики Дагестан в ходе весеннего призыва 2022 года будет направлено в войска порядка 3 тысяч граждан», – напомнили в ЮВО.

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