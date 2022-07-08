Перед убытием с напутственным словом к новобранцам обратились представители администрации Махачкалы и Дагестана, командования Каспийской флотилии, а также представители общественных организаций и ветераны.
Призывники в составе команд убывают к местам дислокации соединений и воинских частей железнодорожным и авиационным транспортом. Для доставки в отдаленные районы запланировано около 10 авиарейсов военно-транспортной авиации ВВС и гражданской авиации.
«Всего с территории Республики Дагестан в ходе весеннего призыва 2022 года будет направлено в войска порядка 3 тысяч граждан», – напомнили в ЮВО.