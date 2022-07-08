Отметим, что модели экономического развития СКФО были разработаны Минэкономразвития РФ совместно с регионами и утверждены в 2021 году. Они включают в себя оценку социально-экономической ситуации, анализ отраслевой специализации регионов округа. Также по каждому региону СКФО определены прорывные проекты, способные оказать влияние на развитие территории в целом.

В своем вступительном слове заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Мурат Хапсироков сообщил, что модели экономического развития регионов синхронизированы с действующими инструментами господдержки отраслевых ведомств.

«Советом Федерации уделяется особое внимание социально-экономическому развитию регионов, мы готовы оказать всестороннюю поддержку субъектам как в части законотворчества, так и в части эффективного взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти», -сказал Хапсироков, призвав представителей субъектов рассказать об имеющихся проблемах.

О моделях экономического развития регионов СКФО рассказал замминистра экономического развития России Сергей Назаров. Он сообщил, что Северо-Кавказский федеральный округ по итогам первого квартала 2022 года стал лидером в РФ по достижению ключевых целей социально-экономического развития федеральных округов.

"Одна из ключевых целей реализации моделей - это достижение запланированных значений по ключевым показателям социально-экономического развития, которые были определены Председателем Правительства для всех округов. По итогам 1-го квартала среднее достижение показателей по проектам составило 87%, контрольных точек по проектам - 90%, это самый высокий показатель среди всех округов РФ", - сказал Назаров.

В частности, по его словам, темп роста выпуска продукции и услуг по базовым видам экономической деятельности в регионах СКФО составил 105,1%, темп роста доходов населения - 98,1%, общий объем инвестиций в основной капитал - 91,2%.

В рамках совещания выступил Председатель Правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов, который рассказал о реализации модели экономического развития и "прорывных проектов" в республике.

По словам Абдулмуслимова, в Дагестане был разработан проект модели экономического развития Республики Дагестан, в рамках которой предложена реализация стратегических инициатив по таким направлениям, как агропромышленный комплекс и сельхозпереработка, туризм, промышленность, легализация занятости в отраслях экономики, ЖКХ развитие транспортно-логистического потенциала.

Определены 5 «прорывных» инвестиционных проектов с учетом числа создаваемых рабочих мест, их направленности на раскрытие потенциала республики, а также их мультипликативного эффекта на смежные отрасли общей стоимостью почти 335 млрд рублей. Это «Развитие Каспийского кластера», «Развитие плодоовощного кластера в Южном Дагестане», «Реализация стратегического проекта «Город обувщиков», «Развитие стекольного промышленного кластера», «Второй этап реконструкции аэропорта «Махачкала».

В настоящее время, рассказал премьер-министр республики, учитывая анализ реализации проектов, а также прогнозируемые риски и в соответствии с поручением Главы РД Сергея Меликова предложена корректировка состава «прорывных» проектов и мероприятий по их реализации.

«Так, в проект «Развитие Каспийского кластера» предложено включить дополнительно 4 подпроекта, что обеспечит комплексный подход в развитии туризма по схеме «море – горы» и повысит привлекательность проекта. Общая стоимость расширенного проекта оценивается в размере 347 млрд рублей.

В проект «Развитие плодоовощного кластера в Южном Дагестане» предложено включить дополнительно еще 2 подпроекта и переименовать название проекта на «Развитие плодоовощного кластера в Дагестане».

Учитывая изменившиеся транспортные и логистические связи России с зарубежными странами и выход транспортного коридора «Север-Юг» на передовые позиции, необходимо сформировать новый проект, который станет прорывным, это «Развитие транспортно-логистического кластера на территории Республики Дагестан».

Все составляющие успешной реализации этого проекта на территории республики имеются – международный аэропорт, Махачкалинский морской торговый порт, железная дорога и федеральная автодорога с выходом на Азербайджан, приграничное положение, наличие пунктов пропуска через государственную границу.

«Прорывные» проекты «Город обувщиков» и «Развитие стекольного промышленного кластера» будут продолжены»,- пояснил он.

Говоря о достижении запланированных значений по ключевым показателям социально-экономического развития, Абдулмуслим Абдулмуслимов сообщил, что в соответствии с отчетом Аналитического центра при Правительстве РФ, по итогам мониторинга, за первый квартал 2022 года Республикой Дагестан при реализации «прорывных» проектов «Развитие Каспийского кластера» и «Развитие плодоовощного кластера в Южном Дагестане» было достигнуто 100% выполнение показателей и контрольных точек.

По «прорывным» проектам «Второй этап реконструкции аэропорта «Махачкала» и «Развитие стекольного промышленного кластера» выполнение составило 88 %, а по «прорывному» проекту «Город обувщиков» – 92%.